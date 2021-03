Nuki Smart Lock: Im Bundle mit Zubehör aktuell besonders günstig

Wenn ich überlege, welches smarte Gadget sich am meisten in meinen Alltag integriert hat, dann fällt neben Philips Hue vor allem ein Name: Nuki. Mit seinem Smart Lock hat der Hersteller seit nunmehr fast vier Jahren mein Herz erobert. Den kleinen Helfer im Alltag möchte ich nicht mehr vermissen, meinem Kollegen Frederick geht es genauso.

Preislich ist das Nuki Smart Lock in den letzten Monaten sehr stabil unterwegs, für das smarte Türschloss samt der für viele Funktionen erforderliche Bridge bezahlt man im Internet-Preisvergleich aktuell rund 270 Euro. Umso spannender ist das Angebot, was tink.de aktuell am Start hat.

Neben Smart Lock und Bridge bekommt ihr noch die praktische Schlüsselbund-Fernbedienung Nuki Fob und das das Nuki Keypad mit dazu. Würde man das Zubehör separat kaufen, wäre man mit gut und gerne 100 Euro dabei. Der Aufpreis bei tink.de beträgt dagegen nur rund 30 Euro, denn für das gesamte Bundle werden 299 Euro fällig. Der Preisvergleich liegt für das gesamt Bundle aktuell bei 318 Euro.

Vor allem eine Sache gefällt mit beim Nuki Smart Lock besonders gut: Wenn man einen Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion in der Tür verbaut hat, man also von außen Aufschließen kann, selbst wenn innen ein Schlüssel steckt, dann ist das Nuki Smart Lock binnen weniger Minuten installiert. Und trotzdem kann man die Tür danach ganz gewöhnlich von außen öffnen, wenn man beispielsweise kein Smart Lock mit dabei hat. Wobei – bei diesem Bundle habt ihr ja Fob und Keypad als Alternative…