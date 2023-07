Paperback: Praktische App zum Offline-Speichern von Artikeln jetzt gratis

Im Internet finden sich unendlich viele interessante Artikel unterschiedlichster Medien und zu zahlreichen spannenden Themen. Da ist es umso schwerer, den Überblick zu behalten und die gewünschten Artikel auch alle lesen zu können.

Mit der kleinen, aber feinen App Paperback (App Store-Link) kann man das Leseerlebnis deutlich verbessern: Die Anwendung speichert über eine Safari-Erweiterung Online-Artikel übersichtlich in der eigenen App und ermöglicht zusätzlich auch ein Offline-Lesen der Artikel in einem übersichtlichen Layout ohne Werbung, Tracker oder Newsletter-PopUps.

Normalerweise kostet Paperback im deutschen App Store zwischen 2,49 Euro und 99 Cent. Aktuell kann die Anwendung, die sich auf iPhones, iPads und den Mac herunterladen lässt, jedoch gratis aus dem App Store geladen werden. Für die Installation sollte man 8 MB an freiem Speicherplatz bereithalten sowie mindestens über iOS/iPadOS 16.0 bzw. macOS 13.0 oder neuer verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Paperback bereits vorhanden.

Vor der Nutzung von Paperback hat man in Safari nachzusehen, ob die Paperback-Erweiterung für den Browser auch ordnungsgemäß aktiviert wurde. Die App hilft dabei und bietet zum Start ein kleines Tutorial, um diesen Schritt zu durchlaufen. Ist die Safari-Erweiterung aktiv, lässt sich eine beliebige Website oder ein Artikel in einer App aufrufen und mit dem „Teilen“-Button dann in Paperback sichern. Im „Teilen“-Menü wählt man dazu einfach „Save to Paperback“ aus und gibt gegebenenfalls noch weitere Infos wie den Titel des Artikels oder eigene Tags ein.

Artikel werden über iCloud synchronisiert

Öffnet man dann im Anschluss Paperback, liegt der soeben gesicherte Artikel in der Liste vor und kann mittels Antippen gelesen werden – ganz ohne Werbung, PopUps, Tracker und andere lästige Ablenkungen. Paperback bietet darüber hinaus nicht nur eine Layout-Anpassung, um Schriftart und -größe der zu lesenden Artikel anpassen zu können, sondern auch eine iCloud-Anbindung, so dass alle gesammelten Artikel auf alle Geräte synchronisiert werden. Auch ein Hell- und Dunkelmodus steht für Paperback bereit, der sich entsprechend der Systemeinstellungen anpasst.

Wie immer gilt für reduzierte oder kostenlos verfügbare Apps aus dem App Store: Wir können nicht vorhersehen, wie lange das Angebot noch gilt. Daher heißt es, bei Interesse an Paperback am besten gleich den Download-Button zu betätigen und sich die App zu sichern.