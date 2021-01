Personalwechsel: John Ternus wird neuer Hardware-Chef bei Apple

Bei Apple gibt es erneute Umstrukturierungen. Der bisherige Hardware-Chef Dan Riccio übernimmt bei Apple neue Aufgaben und zieht sich als Hardware-Chef zurück. Riccio wird das Unternehmen nicht verlassen und an neuen Projekten arbeiten, die nicht genauer spezifiziert werden.

Dan Riccio arbeitet seit 1998 bei Apple und wurde 2012 zum Hardware-Chef ernannt. Ihm haben wir zahlreiche Produkte zu verdanken, unter anderem hat er am ersten iMac gearbeitet, die neuen M1-Macs vorangetrieben und verdanken ihm auch die AirPods Max.

Bei Apple zu arbeiten war die Chance meines Lebens, die besten Produkte der Welt mit den talentiertesten Menschen zu entwickeln, die man sich nur vorstellen kann. Nach 23 Jahren, in denen ich unsere Produktdesign- oder Hardware-Engineering-Teams geleitet habe ist es die richtige Zeit für eine Veränderung. Als nächstes freue ich mich darauf, das zu tun, was ich am meisten liebe – meine ganze Zeit und Energie bei Apple zu investieren, etwas Neues und Wunderbares zu schaffen, auf das ich mich unglaublich freue.

John Ternus übernimmt

Der neue Hardware-Chef ist kein Unbekannter und hat schon lange im Team von Riccio gearbeitet. Ab sofort übernimmt er den Chef-Posten. Ternus arbeitet schon mehr als 20 Jahre bei Apple und hat unter anderem an der ersten Generation der AirPods und am ersten iPad getüftelt. Zuletzt leitete Ternus das Hardware-Team, das für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro verantwortlich war und er ist eine wichtige Führungskraft bei der laufenden Umstellung des Macs auf Apple-Silicon. Ternus erwarb einen Bachelor of Science in Maschinenbau an der University of Pennsylvania.

(Fotos: Apple)