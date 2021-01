Philips Hue: Drei neue Produkte sind ab sofort bestellbar

Auf dem Markt der smarten Beleuchtung ist Philips Hue weiterhin ganz vorne mit dabei, auch wenn die Leuchtmittel ja erst einmal keine Thread-Unterstützung erhalten sollen. Das System hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und wird immer wieder um neue Produkte ergänzt. Ab heute könnt ihr gleich drei Neuerscheinungen bestellen.

Mit dem neuen Wandfluter Philips Hue Amarant können Außenwände gezielt in Licht getaucht werden, um so draußen zu jeder Jahreszeit die richtige Stimmung zu schaffen. Die Amarant kann auf dem Boden oder kopfüber an einem überhängenden Dach montiert werden und bietet nicht nur 16 Millionen verschiedene Lichtfarben, sondern auch eine Helligkeit von bis zu 1.400 Lumen.

Kaufen könnt ihr die Philips Hue Amarant bei Click-Licht.de, dort zahlt ihr sogar nur 140,99 Euro, müsst aber rund zwei Wochen auf die Lieferung warten. Etwas schneller geht es im Proshop, allerdings zahlt ihr dort rund 15 Euro mehr.

Eines der beliebtesten Philips Hue Produkte hat ebenfalls ein Upgrade erhalten: der Philips Hue Dimmschalter. Der Dimmschalter lässt sich weiterhin mit der Wandhalterung an einer gewünschten Stelle befestigen oder für sich auf einer beliebigen magnetischen Fläche platzieren. Neu ist die Tastenbelegung mit einer einzelnen Taste zum Ein- und Ausschalten sowie einer neuen Taste zum Durchschalten von verschiedenen Szenen. Auch das Material ist nun etwas hochwertiger als beim Vorgänger.

Bestellen könnt ihr auch hier bei Click-Licht.de, statt 19,99 Euro zahlt ihr dort nur 18,79 Euro mit kostenlosem Versand ab 50 Euro. Allerdings wird die Lieferzeit aktuell mit 61-62 Werktagen angegeben. Schneller geht es auch hier im Proshop, dort aber definitiv mit 5,49 Euro Versandkosten.

Die Outdoor Wandleuchte Philips Hue Appear verfügt jetzt über ein Gehäuse aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl, bisher war sie ja nur in Schwarz erhältlich. Sie strahlt weiterhin nach oben und unten mit einer Helligkeit von bis zu 1.200 Lumen. Neu ist hier neben der Optik auch eine Steckverbindung im Inneren, dank der die Installation deutlich einfacher ausfallen soll.

Auch hier könnt ihr bei einer Lieferzeit von knapp zwei Wochen bei Click-Licht.de schon rund 10 Euro sparen und bezahlt bei kostenlosen Versand nur 140,99 Euro. Etwas schneller, aber auch teurer, dürfte es über den Proshop klappen.

Etwas Geduld ist noch rund um das neue Philips Hue Wandschalter Modul gefragt, das im Frühjahr erscheinen soll. Soweit wir richtig informiert sind, soll es im März soweit sein. Weitere Details rund um das Unterputz-Modul haben wir im Hueblog für euch zusammengefasst.