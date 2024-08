Prime Video: Neue exklusive Sport-Doku „Bayer Leverkusen – A Dream Comes True“

Das Videostreaming-Portal von Amazon, Prime Video (App Store-Link), hat die Veröffentlichung der Amazon Exclusive Sport-Dokumentation „Bayer Leverkusen – A Dream Comes True“ angekündigt. Die vierteilige Serie ist ab dem 16. September bei Prime Video verfügbar und begleitet Bayer 04 Leverkusen durch eine Saison voller Erfolge und Rekorde auf dem Weg zum ersten Deutschen Meistertitel in der Klub-Geschichte sowie zum Titel im DFB-Pokal.

Mannschaft, Cheftrainer Xabi Alonso und das Team hinter dem Team gewähren in der Doku-Serie einen exklusiven Einblick in die äußerst erfolgreiche Spielzeit 2023/2024 mit drei Wettbewerben. Bayer 04 Leverkusen schreibt passend zum 120-jährigen Bestehen des Klubs Geschichte und erfüllt sich den größten aller Träume: Die Meisterschale nach Leverkusen zu holen.

Neben dem Double stellte Bayer 04 Leverkusen am 9. Mai 2024 einen neuen Rekord für die längste Serie von Spielen ohne Niederlage in der Geschichte des europäischen Fußballs seit Einführung der UEFA Vereinswettbewerbe auf. Die Doku zeigt den Nervenkitzel durch späte Tore in wichtigen Spielen, den Zusammenhalt des Meisterteams und bildet ab, wie diese Mannschaft mit positiver Energie gleich mehrmals über sich hinausgewachsen ist: Bayer 04 Leverkusen beendete die Bundesligasaison 2023/24 als erster Verein ungeschlagen.

Spieler, Trainer und Geschäftsführung kommen zu Wort

In der Doku-Serie kommen die Protagonisten der Erfolgssaison zu Wort, darunter Spieler wie Florian Wirtz, Granit Xhaka und viele andere, der Chefcoach und „Trainer des Jahres“ Xabi Alonso, die Vereinsführung um Geschäftsführer Sport Simon Rolfes und den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Fernando Carro, sowie verschiedene Vereinslegenden.

Bayer Leverkusen – A Dream Comes True wurde von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH produziert. Für die Regie zeigen sich Björn Tanneberger, Jonas Kozinowski und Martina Hänsel verantwortlich, die Produzenten sind René Jamm und Björn Tanneberger. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können Amazon Prime inklusive des Videostreamings für 8,99 Euro/Monat oder 89,90 Euro/Jahr buchen.

Fotos: Amazon Prime Video.