Privatsphäre unter iOS: Einige Apps tracken ihre User weiterhin

Apple hat im vergangenen Jahr mit iOS 14.5 das sogenannte App Tracking Transparency-Feature eingeführt. Damit muss jede installierte App auf iPhones und iPads den Nutzer bzw. die Nutzerin fragen, ob sie getrackt werden dürfen oder nicht. Wie nun das Magazin 9to5Mac berichtet, haben einige Entwickelnde neue Wege gefunden, um iOS-User weiterhin zu verfolgen, auch wenn diese das Tracking durch Drittanbieter-Apps abgelehnt haben.

Dies zeige laut 9to5Mac eine neue und unabhängige Untersuchung, die aufdeckte, wie iOS-Entwickelnde die neuen Datenschutzfunktionen umgehen, um Nutzer und Nutzerinnen zu identifizieren und zu verfolgen, auch wenn diese es nicht wollen. App Tracking Transparency, kurz ATT, würde zwar funktionieren, habe aber immer noch einige Schlupflöcher, die es Anwendungen ermöglichen würden, unbemerkt Daten vom Gerät eines Users zu sammeln.

„Die Forscher analysierten neun iOS-Apps, die serverseitigen Code verwenden, um eine Benutzerkennung zu generieren, selbst wenn App Tracking deaktiviert ist. Der Code scheint von einer Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens Alibaba bereitgestellt zu werden, die in der Lage ist, diese Kennung appübergreifend zu verfolgen. Infolgedessen sind Werbeunternehmen immer noch in der Lage, Inhalte auf einen bestimmten Nutzer auszurichten.“

So berichtet 9to5Mac bezüglich der ATT-Untersuchung. Letztere verglich insgesamt 1.759 Anwendungen, und zwar bevor und nachdem App Tracking Transparency für iOS-Nutzer und -Nutzerinnen freigegeben wurde. „Obwohl ein Viertel dieser Apps behauptet, dass sie keine Nutzerdaten sammeln, enthalten 80 Prozent von ihnen immer noch mindestens eine Tracking-Bibliothek“, so 9to5Mac. In der Untersuchung heißt es:

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Tracking-Firmen, insbesondere größere Unternehmen mit Zugang zu großen Beständen von Erstanbietern, immer noch Nutzer hinter den Kulissen verfolgen. Sie können dies durch eine Reihe von Methoden tun, einschließlich der Verwendung von IP-Adressen, um installationsspezifische IDs über Apps hinweg zu verknüpfen, und durch die von einzelnen Apps bereitgestellten Anmeldefunktionen (z.B. Google- oder Facebook-Anmeldung oder E-Mail-Adresse).“

Trotz der in der Studie erhobenen Daten heißt dies grundsätzlich nicht, dass App Tracking Transparency nutzlos ist. Durch ATT wird es Entwickelnden tatsächlich erschwert, Nutzer und Nutzerinnen auszuspähen und ihre Daten zu sammeln. Zudem können sie trotz einiger Workarounds längst nicht mehr alle Daten erheben, die sie gerne möchten. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass Apple die Funktion in den nächsten Jahren kontinuierlich verbessern wird, um die Privatsphäre der eigenen Kunden und Kundinnen weiter zu schützen.