Proshop feiert Geburtstag: Philips Hue, Tile, Ring & mehr im Angebot

Proshop.de feiert sein 25-jähriges Bestehen mit neuen Angeboten, die bis zum 6. September 2020 gültig sind. Klickt euch mal auf diese Sonderseite und stöbert durch die über 300 reduzierten Produkte. Folgend findet ihr ein paar ausgewählte Deals.

3x Hue Smart Plug für nur 59,90 Euro

Das Set mit drei Hue Smart Plug gibt es für 59,90 Euro (zum Angebot) – der nächste Preis liegt bei 75 Euro. Wenn die Steckdose an der Hue Bridge angemeldet ist, könnt ihr sie auch per Alexa und HomeKit steuern. Mit der Steckdose lassen sich nicht smarte Produkte schnell und einfach per App an- und ausschalten.

2x Hue Luca oder 2x Hue Impress + Outdoor Bewegungssensor

Wer den Balkon, die Terasse oder den Garten erleuchten will, bekommt hier zwei Sets mit Outdoor Bewegungssensor angeboten. Die Version mit 2x Hue Luca kostet 129,90 Euro (zum Angebot) statt 170 Euro, die Variante mit 2x Hue Impress liegt bei 199,90 Euro (zum Angebot) statt 255 Euro.

Tile: Produkte wiederfinden

Ring: Sicherheitskameras und mehr im Angebot