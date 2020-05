PUBG Mobile: Neues Update mit überarbeiteter Miramar-Karte

Das Multiplayer-Strategie-Spiel PUBG Mobile (App Store-Link) erfreut sich unter Gamern weiterhin großer Beliebtheit und kommt weltweit auf Millionen Fans. Letztere können sich nun erneut freuen, denn die Entwickler von Tencent haben ein weiteres Update für ihr Kampf- und Strategie-Game herausgegeben. Erst im März feierte PUBG Mobile sein zweites Jubiläum, nun gibt es zusätzliche Inhalte per Aktualisierung. Der Download des Spiels ist kostenlos und ab iOS 9.0 oder neuer anzustoßen, für die Installation wird mindestens 2,4 GB fällig.

Mit dem nun erfolgten Update auf Version 0.18.0 von PUBG Mobile haben die Macher des Spiels jetzt einige Neuerungen und Verbesserungen auf den Weg gebracht. So gibt es unter anderem auf einer überarbeiteten Miramar-Karte neue Gebiete zu erkunden sowie einige neue Items. „Ein Sandsturm kommt! Bereite dich gut vor, um in dem extremen Klima zu überleben“, heißt es dazu auch von den Entwicklern im Changelog.

Auf der Miramar-Karte gibt es nun eine neue Oase im nördlichen Teil der Karte und Ruinen im Nordwesten, ebenso wie weitere Wohngebiete, Straßen und Ressourcen, um die eigenen Kämpfe besser wählen zu können. „Für Rennsüchtige wurde eine Rennstrecke quer über die ganze Karte hinzugefügt“, berichtet Tencent. Für Action bei Rennen sorgt ein neues Fahrzeug in Miramar, ein seltener Goldener Mirado, und auch neue Verkaufsautomaten mit Energydrinks und Schmerzmitteln finden sich in Miramar. Wer das Update durchführt und die Karte aktualisiert, kann außerdem die Hauptlobby und Musik des Spiels im Stil von Miramar gestalten.

Klassischer Modus mit neuem Bluehole-Modus und Dschungelabenteuer

Auch im klassischen Gameplay wurden Änderungen vorgenommen. Ein bald erscheinender Bluehole-Modus wurde vorbereitet, der EvoGround hinzugefügt wird. „Erangel hat jetzt eine äußere und eine innere Zone“, so die Entwickler. „Die innere Zone zeigt an, wo die nächste Spielzone erscheint. Solange die äußere Zone vorhanden ist, verlieren Spieler in der inneren Zone Gesundheit. Sobald die äußere Zone zum inneren Kreis geschrumpft ist, erscheint eine neue innere Zone.“ Auch 50 Prozent mehr Vorräte als im Classic-Modus sollen auf Erangel erscheinen.

Ein neues Dschungelabenteuer wird ebenfalls bald verfügbar sein. „Während des Events besteht eine zufällige Chance, bei der Matchsuche in Sanhok in den Dschungelabenteuer-Modus zu wechseln“, heißt es von Tencent. Totems, Dschungelnahrung, ein Heißluftballon und weitere Extras sind dort inklusive. Auch eine neue Waffe, die P90, wurde der Arena hinzugefügt, zudem gibt es ein Cheer Park-Erlebnis für bis zu 20 Spieler gleichzeitig. Wer seine eigenen Waffen weiter personalisieren will, findet in v0.18.0 von PUBG Mobile darüber hinaus Waffenkunst-Deko zum Anpassen von Farben, Muster und Emblemen von Waffen, deren Materialien sich über Lucky Spins gewonnen oder direkt gekauft werden können. Die Aktualisierung auf Version 0.18.0 von PUBG Mobile steht allen Nutzern des Spiels ab sofort und kostenlos im App Store zur Verfügung.