Refurb Store: Apple verkauft Mac Studio und M2 MacBook Pro generalüberholt

Im sogenannten Apple Refurb Store verkauft Apple eigene Produkte generalüberholt und vergünstigt. Neu sind zahlreiche Modelle des Mac Studio und des M2 13″ MacBook Pro. Wichtig zu wissen: Es handelt sich um Einzelstücke und keine Lagerware.

Der im März vorgestellte Mac Studio kann in verschiedenen Konfigurationen günstiger erworben werden. Die Version mit M1 Max Chip, 10 Core-CPU und 24-Core GPU kostet zum Beispiel 2069 Euro, weitere Build-to-Order Modelle mit anderen Konfigurationen liegen auch bei bis zu 4549 Euro. (alle Modelle in der Übersicht)

Das 13″ MacBook Pro mit M2-Chip kann mit einem 8-Core CPU und 10-Core GPU ab 1439 Euro gekauft werden, auch hier stehen weitere Modelle mit besserer Hardware zur Auswahl bereit. Das Modell mit 16 GB RAM und 2 TB SSD kostet zum Beispiel 2469 Euro. (alle Modelle in der Übersicht)

Was ist ein refurbished Mac?

Alle refurbished Mac Modelle enthalten eine einjährige Garantie, bieten eine kostenlose Lieferung und kostenlose Rückgabe. Das Angebot beinhaltet außerdem:

Volles funktionales Testing, echte Apple Ersatzteile (falls nötig) und eine gründliche Reinigung

Das ursprüngliche Betriebssystem oder eine aktuellere Version

Alle refurbished Geräte werden mit allem Zubehör und sämtlichen Kabeln neu verpackt

Natürlich könnt ihr auch einen Internetpreisvergleich machen und bei anderen Händler eventuell noch ein paar Euro mehr sparen. Bei Apple kann man sich bei generalüberholter Ware aber sicher sein, dass diese nicht von Neuware zu unterscheiden ist. Ich selbst habe vor vielen Jahren mal einen Refurbished iMac gekauft und war vollends zufrieden.

Gut zu wissen: Es handelt sich um Einzelstücke. Meistens sind dies Rückläufer oder Ausstellungsstücke. Wurde das Gerät gekauft, verschwindet dieses aus dem Refurbished Store. Hier wird also nach dem „First come, first serve“-Prinzip eingekauft.