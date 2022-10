Tineco Prime Day Deals: Tolle Saug- und Wischsauger günstiger kaufen

Der zweite Amazon Prime Day steht bevor und Tineco bietet schon ein paar Tage vorab spannende Deals an, die wir gerne an euch weitergeben möchten. Der Hersteller ist euch sicherlich schon bekannt, wir haben schon zahlreiche Saug- und Wischprodukte getestet. Folgend findet ihr eine Übersicht aller reduzierte Tineco-Produkte.

Tineco Pure One S12 Pro Ex

Der Tineco Pure One S12 Pro Ex (Amazon-Link) wird mit zusätzlichem Zubehör ausgeliefert. Es handelt sich um einen praktischen Handstaubsauger, der mit den zwei Akkus bis zu 100 Minuten am Stück arbeiten kann. Das Display zeigt unter anderem die Akkukapazität und mit dem iLoop-Staubsensor die aktuelle Verschmutzung an und regelt die Saugleistung automatisch. Der Sauger kann zudem schnell umfunktioniert werden, in dem man das lange Rohr demontiert und zum Beispiel den kleinen Aufsatz oder die Fugendüse aufsetzt. In der praktischen Wandhalterung lässt sich nicht nur der Sauger unterbringen, sondern auch das Zubehör. Zum Prime Day kostet der Tineco Pure One S12 Pro Ex nur noch 419 Euro statt 599 Euro.

Tineco Pure One S15 Essentials

Etwas günstiger ist der Tineco Pure One S15 Essentials (Amazon-Link), der mit einer Ladestation, einer kleinen Bürste und einer Fugendüse ausgeliefert wird. Mit 0,47 Liter ist der Staubbehälter nicht ganz so groß, aber auch hier ist ein Display vorhanden, das alle wichtigen Details anzeigt und über iLoop-Funktion die Saugkraft der Verschmutzung anpasst. Die Laufzeit liegt bei bis zu 40 Minuten, wer immer auf der höchsten Stufe saugt, muss schneller wieder zur Ladestation. Gut: Auch hier bietet der Bürstenkopf ein LED-Licht, um auch in dunklen Ecken oder unter dem Sofa jeden Staubkorn identifizieren zu können. Mit den zwei Aufsätzen lässt sich der Sauger auch schnell als Handstaubsauger verwenden. Aktuell müsst ihr nur 319 Euro statt 399 Euro bezahlen.

Tineco Floor One S3

Die Tineco Floor One-Reihe gehört zur Kategorie Nass-Trocken-Sauger. Die Laufzeit beim Tineco Floor One S3 (Amazon-Link) liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung. Der One S3 kostet jetzt 279 Euro statt 399 Euro.

Tineco Floor One S5

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist bei uns im Büro immer noch im Einsatz. In meinem Testbericht habe ich dem Wischer gute Ergebnisse bescheinigt. Hier ist die Kapazität der Wasserbehälter größer, außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Hier gibt es eine App-Anbindung. Wird jetzt für 399 Euro statt 499 Euro angeboten.

Tineco Floor One S5 Combo Power Kit

Den Tineco Floor One S5 gibt es auch als Combo Power Kit (Amazon-Link). Hier könnt ihr den Wischsauger dann umbauen und auch als reinen Staubsauger verwenden. Entsprechendes Zubehör liegt mit dabei. Kostet jetzt 384 Euro statt 549 Euro.

Tineco Carpet One Pro

Beim Tineco Carpet One Pro (Amazon-Link) handelt es sich um einen Teppichreiniger und Polstergerät, der mit 40 Grad heißem Wasser die Reinigung durchführt. Mit der 75-Grad-Power-Dry-Funktion könnt ihr euren Teppich noch schneller trocknen und auch hier zeigt das Display den Grad der Verschmutzung an. Optional könnt ihr auch eine Handbürste anbringen und so Sofas und mehr reinigen. Da hier deutlich mehr Power benötigt wird, muss der Carpet One Pro stets per Kabel betrieben werden. Zum Prime Day müsst ihr nur 479 Euro statt 599 Euro bezahlen.