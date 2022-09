Ring: Neue Sicherheitskameras Spotlight Cam Plus und Pro vorgestellt

Im letzten Jahr hat Amazon eine radarbetriebene 3D-Bewegungserfassung und die Vogelperspektiven-Ansicht für die eigenen Ring-Sicherheitskameras auf den Markt gebracht. Der Hersteller sieht Radarsensoren als Grundlage innovativer Bewegungserfassungstechnologie und hat deshalb eine neue professionelle Sicherheitskamera für das radarbetriebene Sortiment vorgestellt: die Spotlight Cam Plus und Pro.

3D-Bewegungserfassung mit der Spotlight Cam Pro

Wir leben in einer dreidimensionalen Welt: Mit Radar können wir die Entfernung und den Winkel eines Objekts messen, das sich vor der Kamera bewegt. Mit den Ring-Kameras lässt sich ein ganz individueller Schwellenwert festlegen, wann die Kamera mit der Bewegungserfassung beginnen soll, und sobald der Schwellenwert überschritten wird, löst der Sensor eine Video- oder Audioaufzeichnung aus (bei vorhandenem Ring Protect-Abonnement) und sendet eine Bewegungsbenachrichtigung an das eigene Mobilgerät. Die dreidimensionale Messung der Bewegungserfassung soll zudem für bessere und zuverlässigere Benachrichtigungen sorgen und unterstützt Funktionen wie die Vogelperspektive, die Bewegungen auf einer Kartenansicht des eigenen Grundstücks anzeigt.

Spotlight Cam Plus: Smarte Sicherheit fürs Zuhause

Um die oben beschriebenen Features bestmöglich nutzen zu können, hat Amazon die nächste Generation der Spotlight Cam angekündigt. Die Spotlight Cam Plus und Pro kommen im neuen, eleganten Look und mit den Funktionen, die man bereits kennt, darunter die Gegensprechfunktion, Nachtsicht in Farbe, Live-Video und eine Sicherheitssirene. Zudem werden die Spotlight Cam-Modelle mit mehreren Stromversorgungsmöglichkeiten eingeführt: Solarbetrieb, Akku, Festverdrahtung und Steckdosenanschluss.

Verfügbarkeit der beiden Neuerscheinungen

Die Spotlight Cam Pro Battery und Plug-In sind ab dem 26. Oktober 2022 für 229,99 Euro erhältlich. Die Spotlight Cam Pro Solar und Wired werden in den kommenden Monaten für 249,99 Euro und 229,99 Euro erhältlich sein. Die Spotlight Cam Plus Battery und Plug-In sind ebenfalls ab dem 26. Oktober 2022 für 199,99 Euro verfügbar. Die Spotlight Cam Plus Solar und Wired werden in den kommenden Monaten für 229,99 Euro erhältlich sein.