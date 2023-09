Ring: Neue Stick Up Cam Pro mit innovativer 3D-Bewegungserfassung

Auf dem gestrigen Amazon-Event hat auch die Tochtermarke Ring ein neues Produkt vorstellen dürfen: Die neue Stick Up Cam Pro mit innovativer 3D-Bewegungserfassung. Die neue Smart Home Kamera kann in drei verschiedenen Varianten ab 179,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 19. Oktober ausgeliefert.

Die Stick Up Cam Pro kombiniert die bereits zuvor verfügbare 3D-Bewegungserfassung mit fortschrittlichen Radarsensoren, um Bewegungsbereiche genau festzulegen und präzisere Benachrichtigungen zu liefern.

Mit dieser Technik kann eine noch genauere Vogelperspektive erzeugt werden, bei der ihr quasi ein Kamerabild von oben bekommt. In der Kartenansicht können so Bereiche festgelegt werden, in denen Bewegungen erkannt werden – und zwar auch mit Bezug auf den Abstand zur Kamera. Das ist schon wirklich cool gelöst und lässt sich auf dem folgenden Bild hoffentlich gut erahnen.

Besonders cool: Es wird beispielsweise der Weg deutlich markiert, den ein Paketzusteller vom Gartentor zur Seitentür zurückgelegt hat.

Aufzeichnung nur mit einem Ring Protect Plan

Neben der 1080p-HDR-Qualität mit Nachtsicht in Farbe soll Ring bei der Stick Up Cam Pro auch die Audio-Qualität gesteigert haben. So soll man die Gegensprechfunktion noch besser nutzen können. Wie groß die Verbesserungen hier sind, werden aber wohl erst die Praxis-Tests zeigen.

Eine Sache muss man bei Ring leider im Hinterkopf behalten. Ohne zusätzliche Bezahlung sind nur Standard-Funktionen wie Echtzeit-Benachrichtigungen, Live-Video und Gegensprechfunktion inklusive. Alles, was irgendwie mit einer Aufzeichnung zu tun hat, gibt es nur mit einem kostenpflichtigen Ring Protect Plan.