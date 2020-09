S-Bahn Berlin Connect: Neue ÖPNV-App mit Routenauskunft und Ticketkauf

Nachdem man kürzlich schon den Soft-Launch für die App S-Bahn Berlin Connect (App Store-Link) durchgeführt hat, steht die Anwendung für iPhones und iPads ab sofort auch offiziell im deutschen App Store zum kostenlosen Download bereit. Die Anwendung richtet sich an alle Menschen, die den ÖPNV in Berlin nutzen und bietet eine Vielzahl praktischer Funktionen, um bequem und schnell von A nach B zu kommen.

Die Installation von S-Bahn Berlin Connect ist ab iOS 11.0 oder neuer möglich, zudem werden mindestens 51 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden, alternativ steht auch noch eine englische Sprachversion zur Verfügung.

S-Bahn Berlin Connect wurde von der S-Bahn Berlin herausgegeben und will neben der klassischen Verbindungssuche und der Möglichkeit, aus der App heraus Tickets kaufen zu können, auch alternative Mobilitätslösungen anbieten. So finden sich in der Anwendung einige Sharing-Anbieter wie SHARE NOW und MILES für Carsharing, E-Scooter-Sharing von Voi, Call-a-Bike-Leihräder und ein Roller-Sharing von emmy. Und natürlich finden sich Verbindungen für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und Brandenburg aus dem Tarifgebiet A, B und C des VBB, ebenso wie die Strecke und Dauer, wenn man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist.

Auch Tages- und Fahrradtickets können gebucht werden

In der Routenauskunft kann man „anhand von detaillierten ÖPNV-Fahrplänen und Routenbeschreibungen […] komfortabel die attraktivsten Verbindungen in Berlin und Brandenburg suchen“, heißt es von den Entwicklern im App Store. „Auf der Detailansicht finden sich relevante Informationen zu Laufwegen, Umstiegen und Abfahrtszeiten in Echtzeit. Durch die Eingabe von Via-Stationen können Sie bequem Zwischenhalte auf Ihrer Route planen.“ Zudem gibt es einen Routenalarm, der nützliche Infos bei Verspätungen und Fahrtausfällen bietet, sowie personalisierte Routenvorschläge, die auf eigenen Präferenzen basieren.

Auch elektronische Fahrscheine für jede Route im Nahverkehr lassen sich in S-Bahn Berlin Connect kontaktlos per PayPal erwerben. „Kaufen Sie immer das richtige VBB-Ticket für Ihre Tarifzone direkt in der App und haben Sie Ihren Fahrschein immer dabei“, berichten die Macher. Das Ticket steht dann als QR-Code in der App zur Verfügung und kann bei Kontrolle vorgezeigt werden. Auch Tages- und Fahrrad-Tickets lassen sich in S-Bahn Berlin Connect buchen, was insbesondere für Touristen und Reisende praktisch ist. Welche App nutzt ihr, um den ÖPNV in Berlin zu meistern?