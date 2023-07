Samsung ViewFinity S9 5K: Monitor-Spezifikationen, Preise und Release vorgestellt

Wer im Home Office, im Büroalltag im Unternehmen oder auch für private Zwecke zuhause ein Apple-Gerät an einen externen Monitor anschließen will, findet auf dem Markt viele Optionen für alle Geldbeutel und Ansprüche. Bei uns in der Redaktion kommen mittlerweile zwei Dell UltraSharp U3219Q mit USB-C-Anschluss und 4K-Auflösung sehr zufriedenstellend zum Einsatz. Aber auch andere Hersteller bieten Alternativen zu Apples Studio Display, das mit satten 1.749 Euro zu Buche schlägt.

Während der CES 2023 in Las Vegas zu Beginn dieses Jahres hat auch Samsung mit dem ViewFinity S9 5K einen vielversprechenden Monitor vorgestellt, für den nun weitere Details, Preise und das Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben wurde. Das Display wurde für kreative Profis und ambitionierte User konzipiert und ähnelt designtechnisch mit seinem Metall-Standfuß dem Apple Studio Display. Die Neuerscheinung ist ausgestattet mit einem 5K-Display-Panel, 99% DCI-P3, einer eingebauten Farbkalibrierungs-Engine, einer 4K-Webcam und mehr.

Das sind die Spezifikationen des Samsung ViewFinity S9 5K:

Schlankes Metalldesign

27-Zoll-IPS-5K-Bildschirm mit 5.120×2.880 Pixel-Auflösung

99% DCI-P3

600 nits Helligkeit

60Hz Bildwiederholfrequenz

5 ms Reaktionszeit

1000:1 Kontrast

Mattes Display-Finish

Integrierte Farbkalibrierungs-Engine

Durchschnittliche Delta E ≦ 21 Farbgenauigkeit

USB-C- und Thunderbolt 4-Anschlussmöglichkeiten (1x Thunderbolt 4-Anschluss, 3x USB-C, 1x mini DisplayPort)

90W Leistungsabgabe

Integrierte SlimFit 4K-Webcam

Integrierte Lautsprecher mit Adaptive Sound+

Samsung Smart Hub für die Verwendung als Fernseher (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)

Höhe, Neigung und Drehung einstellbar

100×100 mm VESA-Montage möglich

Laut Angaben von Samsung (via 9to5Mac) soll der ViewFinity S9 5K-Monitor im August auf Samsung.com erscheinen, ein genaues Datum wurde noch nicht bekanntgegeben. Der Preis ist mit 1.599 USD angegeben und dürfte daher wohl auch in Deutschland leicht unter dem von Apple veranschlagten Preis für das Studio Display liegen.

Fotos: Samsung.