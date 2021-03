Schon fast vergessen: Vereinfachtes Entsperren mit Face ID trotz Maske

In dieser Woche hat Apple die fünfte Beta-Version von iOS 14.5 veröffentlicht. Damit wird klar: Der Release der finalen Version rückt näher, aller Voraussicht nach ist es bereits im April soweit. Möglicherweise ja sogar in Verbindung mit dem anstehenden Apple-Event, das nach jüngsten Erkenntnissen zufolge im kommenden Monat stattfinden soll.

Was viele vielleicht nicht mehr direkt auf dem Schirm haben, da die erste Ankündigung zu diesem Thema bereits am 2. Februar, also vor fast zwei Monaten erfolgte: Mit iOS 14.5 wird Apple eine alternative Option für Face ID bieten, um das iPhone auch beim Tragen einer Maske entsperren zu können.

Neben dem kommenden Update ist dafür neben dem iPhone mit Face ID auch eine Apple Watch erforderlich. Die Idee von Apple ist denkbar einfach:

Face ID entdeckt eine Maske im Gesicht

die eigene Apple Watch ist in unmittelbarer Nähe

die Apple Watch wird am Handgelenk getragen

die Apple Watch ist per PIN entsperrt

Wichtig zu wissen: Diese Funktion wird aus Sicherheitsgründen manuell zu aktivieren sein. Jedes Entsperren des iPhones über die Apple Watch wird auf selbiger mit einer kleinen Notification inklusive Vibration bestätigt. Sollte man das iPhone nicht selbst entsperrt haben, wird man es mit einem Fingertipp auf der Apple Watch wieder sperren können.

Natürlich verliert man damit ein kleines bisschen an Sicherheit, dafür aber jede Menge an Komfort. Mich persönlich nervt es nach rund einem Jahr mit Maske, ständig einen in meinem Fall sechsstelligen Code eintippen zu müssen. Die perfekte Lösung liefert uns Apple vielleicht im Herbst: Ein iPhone, das über Face ID und Touch ID verfügt. Letzteres entweder unter dem Display oder wie beim iPad Air im Standby-Button.