Sky: Ab sofort Sport-Highlights jederzeit auf Sky Q und Sky Go auf Abruf

Wer Kunde von Sky Q ist, verpasst in Zukunft keine wichtigen Sportmomente mehr. Wie der PayTV-Anbieter jetzt mitgeteilt hat, sind ab sofort alle Highlight-Videos der Sky Livesport-Übertragungen über alle Sky Q-Plattformen und über Sky Go auf Abruf verfügbar. Diese stehen im Fussball-Bereich kurz nach Spielende zur Verfügung, die Top-Highlights aus Handball, Tennis und Golf sind für alle Sky-Kunden kurze Zeit nach Ende der Liveübertragung einsehbar.

Die Highlights lassen sich sowohl über den Sky Q-Receiver, als auch in der Sky Q-App für Apple TV und Samsung-Fernseher, über die Sky Q Mini Box sowie über die mobile App Sky Go (App Store-Link) abrufen. In der Sport Menü-Sektion muss einfach nur auf „Empfehlungen“ bzw. „On Demand“ geklickt werden, um die Inhalte abrufen zu können.

„Sky Kunden mit einem Fußball Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf die Highlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Clips der ersten Bundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2. Bundesliga kurze Zeit nach Spielende“, so Sky in einer Nachricht an uns. „Für alle Sky Kunden sind kurze Zeit nach Spielende die Highlightvideos aller UEFA Champions League Spiele und aller DFB-Pokal Spiele verfügbar. Darüber hinaus stehen ab sofort auch Top-Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golf über die diversen Sky Q Plattformen und Sky Go zum Abruf bereit.“

Sky Q kann auf der Website des PayTV-Anbieters zu Preisen ab 29,99 Euro im Monat gebucht werden. Neben passender Receiver-Hardware für Aufnahmen, Sprachsteuerung und zeitversetzter Wiedergabe gibt es auch Optionen für eine UHD-Auflösung und verschiedene buchbare Entertainment- und Sportpakete.