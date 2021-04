„Sky: Children of the Light“ jetzt neu mit „Season of Assembly“

Sky: Children of the Light (App Store-Link) war im Jahr 2019 nicht nur Apples iPhone-Spiel des Jahres, sondern wurde auf der WWDC 2020 auch mit dem Apple Design Award ausgezeichnet. Mit dem Update auf Version 0.13.2 haben die Entwickler nun die „Season of Assembly“ nachgereicht, also die „Saison des Zusammenbaus“.

Zeig uns deine kindliche Neugier und hilf einem einsamen Pfadfindergeist, sein Versteck aufzumöbeln. Finde andere Pfadfindergeister und verbünde dich mit weiteren Sky-Freunden, um die Gruppenquests abzuschließen und das Baumhaus zu einem Unterschlupf auszubauen.

Werft einen Blick in den folgenden Trailer, der die neue Saison ankündigt:

Sky: Children of the Light isst 1,3 GB groß und mit 4,8 Sternen bewertet. Gleichzeitig gibt es ein paar Anpassungen und Optimierungen.