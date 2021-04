Die Olchis – Turmbau für Kids: Neue Kinder-App für 3,49 Euro

„Die Olchis – Turmbau für Kids“ (App Store-Link) wurde von Fox and Sheep herausgebracht und ist ein Geschicklichkeitsspiel für die Kleinen. Das Stapelspiel ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Passend zum anstehenden Kinofilm „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“ kann man in dem zugehörigen Spiel jetzt möglichst viel Müll übereinander stapeln. Die entsprechenden Gegenstände werden per Kran heruntergelassen und müssen so platziert werden, damit der Turm lange stand hält. Fallen drei Gegenstände auf den Boden, kann man von vorne starten.

Die Grafiken sind toll gemacht, zusätzlich gibt es ein wenig Musik im Hintergrund. Die Steuerung erfolgt über simple Wischgesten, außerdem gibt es immer wieder Bösewichte, die versuchen, den Turm zum Einstürzen zu bringen.

Die Hauptfunktionen zusammengefasst