Sky Sport: Verbesserte Programmstruktur mit neuen 24-Stunden-Sportsendern

Der PayTV-Dienst Sky hat sein Sender-Portfolio im Sportbereich neu geordnet und bietet allen, die ein Abonnement für den Service abgeschlossen haben, ab dem 14. Juli 2022 ein überarbeitetes Senderangebot. Damit sollen Kunden und Kundinnen von einer verbesserten Programmstruktur und mehr Orientierungshilfe bei der Suche nach ihrem nächsten Sporthighlight profitieren.

Mit Sky Sport Top Event erhalten sie einen Highlight-Sender mit den besten Inhalten von Sky Sport. Zudem erhalten Fans bestimmter Sportarten mit den dedizierten 24-Stunden-Sendern Sky Sport Premier League, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis und Sky Sport Golf eine neue TV-Heimat. Ergänzend zu Sky Sport Bundesliga, Sky Sport F1 und Sky Sport News hat Sky Deutschland ab Mitte Juli dieses Jahres damit insgesamt acht 24-Stunden-Sportsender im Angebot. Das sind die neuen Sender im Einzelnen:

Sky Sport Top Event (Senderplatz 201 beim Sky Receiver)

Sky Sport Top Event ist ein Highlight-Sender, der dem Fan alle sportlichen Höhepunkte des Sky Sport Programms an einem Ort zusammenführt und so hilft, den Überblick zu behalten. Dabei bildet der Sender z.B. Livespiele ab, die gleichzeitig auch auf den neuen und bestehenden Themenkanälen gezeigt werden (z.B. „Sky Sport Bundesliga“ oder „Sky Sport Premier League“). Dieser Sender soll Kunden die Möglichkeit geben, die beliebtesten Programme kompakt auf einem Sender sehen zu können. Neben den beliebtesten Live-Events des Sky Sport Programms werden auch in Nicht-Live-Zeiten die besten Programme des Sky Sportprogramms auf dem Kanal abgebildet: Shows, Dokumentationen, Magazine, Archivinhalte, Vor- und Nachberichterstattungen.

Sky Sport Premier League (Senderplatz 204)

Nach dem erfolgreichen Test eines 24-Stunden Premier League Pop-up Channels rund um den Boxing Day widmet Sky Sport jetzt dauerhaft dem englischen Fußball einen eigenen Kanal. Auf dem linearen 24-Stunden-Kanal erhalten Kund*innen ein breites Spektrum an Livespielen (Einzelspiele und Konferenzen), Shows, Dokumentationen, Magazinen, Archivinhalten, Vor- und Nachberichterstattung rund um den englischen Fußball.

Sky Sport Mix (Senderplatz 205)

Sky Sport Mix liefert die perfekte Mischung an hochkarätigen Live-Sport gepaart mit spannenden Non-live Programmen zu verschiedenen Sportarten. Diese beinhalten aktuell u.a. die Handball Bundesliga, DFB-Pokal, NHL, Diamond League und viele weitere Sportarten und Programme wie z.B. Internationale Fußball-Highlightshows, World Surf League sowie Dokus und Magazine aus der Sportwelt.

Sky Sport Tennis (Senderplatz 206)

Sky Sport Tennis steht für ein 24/7-Angebot mit dem thematischen Schwerpunkt Tennis. Dazu gehören die komplette ATP Tour und das Tennis-Highlight des Jahres, das Grand-Slam Turnier aus Wimbledon. Das Programm umfasst Live-Übertragungen (Einzelspiele und Konferenzen), Shows, Dokumentationen, Magazine, Archivinhalte, Vor- und Nachberichterstattung. Zum Start des neuen Senders wird dabei auch das Angebot zu den ATP 250er Turniere ausgebaut und Sky Sport zeigt somit mehr ATP Tennis als jemals zuvor.

Sky Sport Golf (Senderplatz 207)

Der dedizierte Golf-Kanal wird die Heimat für zahlreiche Golfturnierserien wie z.B. PGA Tour, DP World Tour oder Ladies European Tour. Dazu zählen auch ausgewählte Einzelturniere wie alle vier Herren-Majors, die zwei wichtigsten Damen-Majors, die US Open oder Solheim Cup. Und auch die PGA Tour Champions mit Bernhard Langer und die Korn Ferry Tour bekommt einen festen Programmplatz. Insgesamt bekommen Golf-Fans auf Sky Sport Golf somit noch mehr Live-Golf auf Sky geboten. Abgerundet wird das Programm durch ein breites Spektrum an Golf-Liveevents, Shows, Magazinen, Dokumentationen, Archivinhalten, Vor- und Nachberichterstattung rund um das Thema Golf.

Neben dem Start der neuen Sender werden ausgewählte Sender auch ihren Senderplatz wechseln. Der Non-Stop Bundesligakanal „Sky Sport Bundesliga“ ist fest auf Senderplatz 202. Der dedizierte Motorsportsender Sky Sport F1 wandert von Sendeplatz 201 auf 203, Sky Sport UHD wechselt von 202 auf 209. Die bisher unbelegten Sendeplätze 204 bis 207 werden durch neue 24/7-Themensender belegt.

Alle Sender sind in den bestehenden Paketen „Sky Bundesliga“ und-/oder „Sky Sport“ enthalten und werden somit automatisch zur Verfügung gestellt. Zudem können auch User von WOW flexibel das neue Senderangebot nutzen.