Sky TV: Fernsehen mit Extras ohne überteueres Abo

Nachdem Waipu Anfang des Monats um neue Kundinnen und Kunden gebuhlt hat, ist jetzt Sky an der Reihe. Der vor allem für die Fußball-Bundesliga bekannte Anbieter greift jetzt den Wegfall des Nebenkostenprivilegs auf und bietet ein durchaus günstiges Abo rund um das Thema Fernsehen an. Der Name: Sky TV.

Im Mittelpunkt von Sky TV steht die Sky Q IPTV Box, die ihr zusammen mit dem Free-TV-Abo im ersten Jahr für nur 10 Euro pro Monat bekommt. Ab dem 13. Monat beträgt der Preis dann 15 Euro und eine monatliche Kündigung ist möglich. Alle weiteren Details erfahrt ihr auf der Aktionsseite.

Sogar günstiger als Waipu und Zattoo

Zumindest im ersten Jahr ist Sky TV sogar günstiger als die Platzhirsche von Waipu und Zattoo, bei denen die Premium-Pakete etwas mehr als 10 Euro kosten. Was die angebotenen Sender angeht, tut sich hier nicht viel.

Mit dabei sind natürlich nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender, sondern auch die Kanäle von RTL und ProSieben – natürlich in HD Qualität. Auch Sky Sport News kann direkt empfangen werden.

Der Empfang läuft über die Sky Q Box, die ihr leihweise erhaltet. Sie bietet zudem Zugriff auf alle wichtigsten Apps und einige Mediatheken. Zusätzlich könnt ihr die Sky Q App auf vielen Smart TVs oder dem Apple TV sowie die Sky Go App auf iPhone und iPad nutzen.

Obendrauf gibt es einen Gutschein für ein Jahr Discovery+. Der Streaming-Dienst kostet sonst mindestens 39,99 Euro pro Jahr und konzentriert sich vor allem auf Sport und Dokumentationen, es gibt aber auch einige eigene Serien.

Spannend wird es mit den Bonus-Paketen

Neben dem einfachen 10 Euro Paket gibt es Sky TV auch noch mit unterschiedlichen Bonus-Paketen. Besonders interessant dürfte das Entertainment-Paket sein, das ihr für nur 5 Euro mehr bekommt.

Zusätzlich gibt es dann nämlich Zugriff auf Sky Serien (Entertainment Plus) sowie einen Netflix Basis Zugang. Auch hier läuft das Abo für 15 Euro (zum Angebot) für ein Jahr.