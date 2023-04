Zattoo: TV-Streaming im ersten Jahr mit 33 Prozent Rabatt

Abgesehen von unserem Fernseher im Wohnzimmer, an dem ein Sky Receiver am SAT-Anschluss hängt, nutzen wir im ganzen Haus TV-Streaming. Im Schlafzimmer und auf zwei iPads sowie auf meinem Mac mini ist Zattoo im Einsatz. Das TV-Streaming-Paket könnt ihr euch jetzt im ersten Jahr zum Sonderpreis sichern – im Zweifel mit einer bisher ungenutzten E-Mail-Adresse.

Im Angebot ist das Ultimate-Paket, das normalerweise 13,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr kostet. Derzeit bezahlt ihr für das erste Jahr nur 99,99 Euro (zur Aktion), wenn ihr den Gutschein MAI2023 verwendet. Pro Monat macht das dann 8,33 Euro.

Das ist alles im Zattoo Ultimate Paket enthalten

Ihr bekommt insgesamt 159 TV-Sender, darunter quasi alle öffentlich-rechtlichen Sender sowie die privaten Kanäle von RTL und ProSieben. 38 Sender gibt es in Full-HD, 108 in HD. Erlaubt sind bis zu 100 Aufnahmen sowie bis zu vier gleichzeitige Streams. Ebenfalls praktisch: Laufende Sendungen können pausiert oder auch neu gestartet werden. Das funktioniert sogar dann, wenn ihr nicht von Anfang an eingeschaltet habt.

Das Angebot ist noch bis zum 15. Mai gültig, ihr könnt es direkt über die Aktionsseite finden und buchen.