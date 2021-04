Slopes: Entwickler beantwortet Fragen von Ski- und Snowboard-Fans

Die iOS-App Slopes (App Store-Link) ist ein beliebtes Tool für Ski- und Snowboard-Fahrer auf den verschneiten Pisten dieser Welt. Der Ski-Tracker liefert spannende Statistiken und zeichnet beispielsweise die gefahrenen Pistenkilometer, die Zeit im Lift und die Höchstgeschwindigkeit auf den Pisten auf. Seit einiger Zeit kann die App für eine umfassende Analyse auch auf dem iPad verwendet werden, und bietet auch eine lokale Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden die App zu nutzen. Seit Ende des letzten Jahres gibt es in Slopes auch eine deutsche Lokalisierung.

Wann Freunde der weißen Pisten wieder den Hang herabrauschen dürfen, ist aktuell noch ungewiss. Man darf hoffen, dass zur Wintersaison 2021/22 die Pisten in den Skigebieten langsam wieder öffnen. Bis dahin könnt ihr euch mit einigen spannenden Infos zu Slopes die Zeit vertreiben: Der Entwickler Curtis hat einige Nutzerfragen in einer „Ask Me Anything“-Liste kompiliert und diese nun beantwortet. Wir listen einige davon auf.

Kannst du die App nicht automatisch starten lassen, wenn ich im Resort bin?

„Ich wusste, dass diese Frage kommen würde ;). Es ist eine Traumfunktion von mir. Worauf es hinauslaufen würde, wäre, dass ich wie eine der Wetter-Apps sein müsste, wo Slopes alle 15 Minuten im Hintergrund deinen Standort abfragt und von dort aus sehen könnte, wann du in die Nähe eines Lifts kommst. Aber dann läuft Slopes die ganze Zeit im Hintergrund und sieht jeden deiner Schritte, auch im Sommer, wenn du sie nicht brauchst. Das ist einfach ein bisschen gruselig für eine App wie Slopes. Es gibt einige andere technische Möglichkeiten wie Geofences (das ist, was Slopes verwendet, um intelligente Erinnerungen erstellen zu lassen), aber das System begrenzt Apps auf etwa ein Dutzend gleichzeitig, so dass du die Resorts wählen müsstest. Damit wäre das im Grunde die Slopes-Funktion, die sowieso mit dem ortsbasierten Erinnerungssystem von iOS arbeitet.“

Wann wird Slopes eine „Finde meinen Freund“-Funktion integrieren?

„Ich hoffe, dass sie irgendwann kommt! Die größten Probleme sind der Batterieverbrauch und der schlechte Handyempfang. Ich müsste deinen Standort den ganzen Tag über auf dem Server aktuell halten, und nichts saugt den Akku so sehr aus, wie der Versuch, das Internet bei schlechtem Handyempfang zu nutzen. Es ist also eine Abwägung zwischen Akkuleistung und der Sicherheit, dass dein Standort nicht 30 Minuten veraltet ist, wenn deine Freunde ihn überprüfen. Sogar Apples „Find My Friends“-App ist in den Bergen aufgrund des schlechten Empfangs ein Reinfall; ich muss sicherstellen, dass ich es besser mache als sie, und das ist keine leichte Aufgabe. Vor allem jetzt, da die App auf iOS und Android funktionieren muss.“

Kannst du nicht In-App-Werbung als Einnahmequelle anstelle von Abonnements nutzen?

„Werbung basiert darauf, dass man in der App ist und sie sich ansieht („ad impressions“). Die meisten Leute lassen ihr Smartphone den ganzen Tag in der Tasche, während Slopes sein Ding macht. Das verträgt sich nicht gut. Es gab eine andere Ski-App, die In-App-Werbung als Einnahmemodell ausprobiert hat und bei der man sich eine Videoanzeige ansehen musste, bevor man mit der Aufnahme begann (und bei der Watch-App musste man das Smartphone öffnen, um sich ein Video anzusehen, bevor man die Aufnahme startete). Das ist die Art von Dingen, die sie machen mussten, um genug Impressionen zu bekommen, und das ist meiner Meinung nach einfach nur benutzerfeindlich. Ich möchte, dass Slopes dir aus dem Weg geht und nicht zur Last wird. Ich persönlich möchte auch nicht zu dem ganzen Daten-Tracking beitragen, das in der Werbeindustrie betrieben wird. Ich könnte deine Standortdaten mit Werbenetzwerken teilen, zum Beispiel. Es ist eine schlüpfrige Angelegenheit, bei der die Privatsphäre der Nutzer gegen Geld getauscht wird, und ich glaube fest daran, dass man die Privatsphäre der Nutzer respektieren sollte. Ich denke, Abonnements sind ein Gewinn für alle. Slopes wird nur dann bezahlt, wenn wir es weiterhin fantastisch machen, und wenn die Leute Slopes mit einem Abonnement unterstützen, wissen sie, dass sie jedes Jahr fantastische neue Funktionen bekommen. Es richtet die Anreize direkt aufeinander aus.“

Slopes ist weiterhin als kostenloser Download für iPhones und iPads im deutschen App Store verfügbar. Ein Tagespass für die App schlägt mit 4,49 Euro zu Buche, ein Wochenpass kostet 16,99 Euro. Ein Jahresabonnement ist für 27,99 Euro zu haben und beinhaltet eine erste kostenlose Testwoche. Die Installation ist ab iOS 13.0 und etwa 73 MB an freiem Speicherplatz möglich, mehr als 1.800 Nutzer im App Store bewerten Slopes bisher mit sehr guten 4,7 von 5 Sternen.