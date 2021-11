Smarando: Deutsches Start-Up verkauft gebrauchte iPhones und pflanzt Bäume

Anzeige. Ein neues iPhone hinterlässt ein großes Loch im Geldbeutel. Wenn ihr etwas Geld sparen wollt, mit einem geprüften und gebrauchten iPhone zurechtkommt und gleichzeitig noch etwas für die Umwelt tun wollt, dann werft einen Blick auf das deutsche Start-Up Smarando.

Hinter Smarando stecken die drei Freunde und Gründer Andreas Gärtner, Benjamin Köhler und Oliver Gärtner, dessen Firmensitz aktuell in der Wohnung von Andreas‘ Großvater ist. Dort durchlaufen gebrauchte iPhones einen professionellen refurbished Smarando Prozess mit 64 Schritten und werden danach in verschiedene Kategorien eingestuft: Wie neu, Sehr gut, Fair oder Stark genutzt. Bei jedem Refurbished iPhone stehen die Details mit dabei.

Dabei bietet Smarando auf alle iPhones 12 Monate Garantie, zudem gibt es ein 21 tägiges Widerrufsrecht. Gleichzeitig tut man auch der Umwelt etwas Gutes, denn Smarando pflanzt pro Kauf einen Baum im Schwarzwald – die genauen Pflanzort bekommt man sogar per E-Mail mitgeteilt. Wie man sieht legt das Start-Up viel Wert auf Nachhaltigkeit und die Umwelt. Die Gründer wollen die jährliche Menge an Elektroschrott reduzieren und bereiten iPhones für den Wiederverkauf vor – einige wären davon sicherlich auf dem Müll gelandet.

Des Weiteren könnt ihr nicht nur Refurbished iPhones kaufen, sondern auch euer altes iPhone in Zahlung geben. Falls ihr euch nicht mit eBay Kleinanzeigen rumschlagen wollt und einen einfachen und fairen Verkauf sucht, könnt ihr euer iPhone an Smarando verkaufen. Ihr bekommt den Verkaufswert angezeigt, wenn ihr wahrheitsgemäß das Formular ausfüllt. Für den Verkauf als auch für den Kauf wird keine Registrierung notwendig, eure Daten könnt ihr einfach im Bestellprozess hinterlegen. Die Gutschrift erfolgt innerhalb von 1 bis 3 Tagen nach Eingang.

Smarando im Interview

Was unterscheidet euch von den zahlreichen anderen Anbietern für gebrauchte Smartphones?

Es gibt mehrere Punkte, die uns von großen Anbietern unterscheiden. An erster Stelle haben die KundInnen bei uns aber ein deutlich persönlicheres Einkaufserlebnis. Wir drei stehen unseren KäuferInnen stets direkt zur Verfügung. Das ist ein großer Vorteil, gerade wenn es um die Kaufabwicklung oder auch um Garantiefälle etc. geht. Den Menschen gefällt es, ein Gegenüber zu haben und jemanden, an den sie sich persönlich wenden können. Das ist uns bei Smarando sehr wichtig, weshalb wir großen Wert auf die Nähe zu unseren Kunden legen.

Außerdem haben wir durch unsere Unternehmensstruktur deutlich mehr Einblick in die tatsächliche Qualität unserer Produkte als beispielsweise größere Anbieter. Reparatur, Aufbereitung, Verpackung – ganz egal, jedes iPhone geht direkt durch unsere Hände. Damit können wir allen KäuferInnen eine Top-Qualität gewährleisten und uns auch vollkommen hinter unser Garantieversprechen stellen. Viele KundInnen sind skeptisch beim Kauf eines generalüberholten iPhones und haben Angst, vielleicht ein zweitklassiges Gerät zu erhalten. Bei uns ist diese Angst jedoch vollkommen unbegründet, denn wir prüfen jedes iPhone, das über unseren virtuellen Ladentisch geht, persönlich.

Wichtig ist hier für uns auch, dass wir den KundInnen gegenüber transparent auftreten, was die Preise und die Qualität angehen. Deshalb bieten wir in unserem Shop konsequent verschiedenen Zustandsoptionen an. Es soll immer klar ersichtlich sein, was für ein iPhone letztendlich bei den KundInnen ankommt und das muss sich natürlich auch im Preis ganz klar niederschlagen.

Was uns außerdem abgrenzt, ist, dass wir nicht nur durch die generalüberholten iPhones dazu beitragen wollen, die Umwelt zu schützen, sondern auch für jedes verkaufte Gerät einen Baum hier im Schwarzwald pflanzen. Wir wollen schon von Beginn an der Verantwortung, die wir als Unternehmen gegenüber der Umwelt haben, gerecht werden. Dass wir dies auch beibehalten möchten, wenn wir als Betrieb wachsen, ist für uns selbstverständlich.

Was ist eure Vision? Welche Ziele verfolgt ihr und was sind eure nächsten Schritte?

Uns ist es ein großes Anliegen, durch den Vertrieb von generalüberholten Geräten Elektroschrott zu vermindern. Viel zu lange haben wir als Gesellschaft die Augen vor den Konsequenzen unseres Konsumverhaltens verschlossen. Hier ist es höchste Zeit umzudenken. Wir wollen generalüberholte iPhones in Deutschland attraktiv machen, wollen zeigen, dass ein Smartphone von mehr als nur einer Person genutzt werden kann, bevor es auf dem Müll landet und dass schon auch beim Handy das Umdenken für die Umwelt anfangen muss. Das sehen wir als unsere Vision.

Konkret für die Zukunft wünschen wir uns, als Unternehmen zu wachsen, unseren persönlichen Charakter aber beizubehalten. Wir möchten Deutschlands größter und bester refurbished-Shop für iPhones werden, gerne auch darüber hinaus. Als nächster Schritt auf diesem Weg sind wir auf der Suche nach Investoren, die an unsere Vision glauben und in uns investieren möchten. Mit diesen Mitteln möchten wir unser Angebot, Lager und unsere Büroräume vergrößern sowie weitere Arbeitsplätze schaffen. Wir brennen darauf, noch mehr motivierte Menschen mit ins Boot zu holen und Smarando so voranzutreiben.

Plant ihr auch andere Apple-Produkte als Refurbished zu verkaufen?

Auf jeden Fall! Elektroschrott entsteht schließlich nicht nur bei iPhones. Momentan finden sich bereits AirPods Pro in unserem Sortiment. In naher Zukunft werden in unserem Shop dann auch iPads und Apple Watches zu finden sein. Wir können uns außerdem auch gut vorstellen, unser Programm noch auf MacBooks zu erweitern. Also ja, definitiv wollen wir unser Angebot weiter ausbauen, um so unserer Vision nachzugehen.

Insofern ihr ein gebrauchtes iPhone sucht, ein Start-Up mit grünen Gedanken unterstützen und einen schnellen und fairen Ablauf wollt, dann schaut euch doch mal Smarando an.