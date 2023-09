Solitär Geschichten: Frisches Update bringt drei neue Events mit

Das klassische Klondike Solitär-Kartenspiel Solitär-Geschichten (App Store-Link) steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements kostenlos zum Download für iPhones, iPads, Macs und das Apple TV bereit. Auch ich bin großer Fan des Spiels und habe den Titel seinerzeit nicht ohne Grund als mein „Spiel des Jahres 2021““ ausgewählt.

Für die Installation von Solitär-Geschichten sollte man neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 auch mindestens 4,1 GB an freiem Speicherplatz bereithalten. Auch ein kompatibler Game Controller kann für Solitär-Geschichten verwendet werden, zudem steht das Spiel komplett in deutscher Sprache zur Verfügung. Sollte diese zum Start nicht aktiviert sein, kann man sie auch manuell in den Einstellungen des Spiels einrichten.

Solitär-Geschichten ist Anfang Juli 2021 auf Apple Arcade gelandet und ist in einem modernen Layout mit vielen verschiedenen Deck-Designs und Themes gehalten. Neben einem schnellen Spiel, bei dem ihr ganz klassisch eine Runde Solitär absolvieren könnt, hat das Kartenspiel aber noch mehr zu bieten. So gibt es einen Story-Modus, bei dem ihr eine fortschreitende Reise durch immer schwieriger werdende Level absolvieren dürft. Und auch tägliche Herausforderungen samt Belohnungen und Wettbewerbe stehen bereit. Mit einen weiteren Update wurde zudem auch ein Spider-Solitär-Spielmodus hinzugefügt.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten zu Solitär-Geschichten zu vermelden. Das Team von Red Games hat nämlich Version 4.0 des beliebten Kartenspiels im App Store veröffentlicht. Mit der Aktualisierung gibt es gleich drei neue Events, an den sich teilnehmen lässt. Im Changelog berichtet Red Games von den aktuellen Änderungen:

Neues Event: Das interstellare Mischen

3 … 2 …1 … hebe ab! Mische dir deinen Weg durch den Kosmos und verdiene in diesem brandneuen, zeitlich begrenzten Event einen Preis-Pod-Gegenstand, der nicht von dieser Welt ist! Das Mischen sollte in der Schwerelosigkeit nicht allzu schwer sein, oder?

Neues Event: Kartenspielkletterer

Erreiche neue Höhen und erklimme dieses neue, zeitlich begrenzte Event für einen Preis-Pod-Gegenstand! Solitär auf dem Gipfel? Klingt seltsam speziell, aber warum nicht?!

Neues Event: Donut-Genuss

Donuts! Solitär! Kombiniere die großen Leidenschaften des Lebens und iss dich durch diesen Traum eines zeitlich begrenzten Events für deinen eigenen Preis-Pod-Gegenstand. Deine Diät beginnt morgen!

Die Aktualisierung von Solitär-Geschichten auf Version 4.0 steht ab sofort allen Spielern und Spielerinnen kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Apples Spieledienst Apple Arcade kann zum Preis von 4,99 Euro/Monat abonniert und jederzeit gekündigt werden.