Ab 14:00 Uhr: Vorbestellungen für das iPhone 15 starten

Nachdem die Apple Watch Series 9, die Apple Watch Ultra 2 und auch das neue Zubehör bereits seit Dienstagabend bestellt werden konnten, nimmt Apple ab heute um 14:00 Uhr Vorbestellungen für die neue iPhone 15 Familie entgegen.

Leider ist es für uns hier in Deutschland etwas weniger komfortabel als in den USA. Dort hatten die Kunden bis heute Morgen um 6:00 Uhr Zeit, ihr bevorzugtes iPhone zu konfigurieren, in den Warenkorb zu legen und die Zahlungsmethode auszuwählen. Ihnen genügt dann (allerdings auch zu sehr früher amerikanischer Stunde) ein einzelner Klick, um das gewünschte Modell zu bestellen. In anderen Ländern bietet Apple diesen Service leider noch nicht an.

Aus den vergangenen Jahren können wir euch einen Tipp mit auf den Weg geben: Versucht es parallel am Desktop-Computer auf der Apple-Webseite und am iPhone mit der Apple Store App. Oftmals ist eine der beiden Optionen ein paar Minuten eher wieder „online“.

Die Preise der neuen iPhone-Modelle im Überblick

In Kürze wird der Apple Online Store offline gehen und mal eben Preise nachschlagen ist nicht mehr drin. Wir haben euch daher eine kleine Liste erstellt:

iPhone 15 mit 128 GB Speicher für 949 Euro

iPhone 15 mit 256 GB Speicher für 1079 Euro

iPhone 15 mit 512 GB Speicher für 1329 Euro

iPhone 15 Plus mit 128 GB Speicher für 1099 Euro

iPhone 15 Plus mit 256 GB Speicher für 1229 Euro

iPhone 15 Plus mit 512 GB Speicher für 1479 Euro

Die iPhone 15-Modelle sind im Vergleich zu den 14er-Modellen 50 Euro günstiger.

iPhone 15 Pro mit 128 GB Speicher für 1.199 Euro

iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher für 1.329 Euro

iPhone 15 Pro mit 512 GB Speicher für 1.579 Euro

iPhone 15 Pro mit 1 TB Speicher für 1.829 Euro

iPhone 15 Pro Max mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro

iPhone 15 Pro Max mit 512 GB Speicher für 1.699 Euro

iPhone 15 Pro Max mit 1 TB Speicher für 1.949 Euro

Das iPhone 15 Pro ist im Vergleich zum iPhone 14 Pro bis zu 120 Euro günstiger. Das iPhone 15 Pro Max startet jetzt mit 256 GB statt mit 128 GB Speicher – zum gleichen Preis. Die anderen Speichervariante sind bis zu 150 Euro günstiger geworden.

Für welches iPhone 15 entscheidet ihr euch?

Falls ihr euch für ein neues iPhone entscheidet, dann schreibt doch mal schnell in die Kommentare, welches Modell es am Ende wird.

Ich entscheide mich auf jeden Fall für das iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher, schwanke aber noch zwischen Titan Natur und Titan Blau.