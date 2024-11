Sonos Era 100: Streaming-Lautsprecher jetzt zum Bestpreis sichern

Mit seiner Software-Politik hat sich Sonos in diesem Sommer ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, mittlerweile dürften die Wogen wieder geglättet sein. Das was gesamte Portfolio anbelangt, bietet Sonos weiterhin das beste Streaming-Paket. Den „kleinsten“ Lautsprecher des Herstellers, der unter anderem auf meinem Schreibtisch steht oder auch als Rear-Speaker in Heimkino-Setups zum Einsatz kommen kann, bekommt ihr jetzt zum Sonderpreis.

Regulär kostet der Sonos Era 100 stolze 279 Euro. Direkt bei Sonos ist er auf 219 Euro reduziert, bei anderen Händlern könnt ihr aber noch ein bisschen mehr sparen. Insbesondere dann, wenn ihr euch gleich für zwei Lautsprecher entscheidet.

Das aktuelle Sonos-Angebot bei tink.de

Bei tink.de bekommt ihr den Sonos Era 100 zusammen mit der smarten Steckdose TP-Link Tapo P110 für 399,95 Euro. Hier landet ihr schon bei einem Stückpreis von unter 200 Euro pro Lautsprecher. Mit einem kleinen bisschen Aufwand wird es aber noch besser.

Wenn ihr euch heute für Tink Plus registriert, das ist quasi der Newsletter des Smart Home Shops, bekommt ihr nicht nur kostenlosen Versand auch unter 99 Euro Bestellwert, sondern zusätzlich einen Sonos-Gutschein. Damit bekommt ihr das Sonos Era 100 Doppelpack bereits für 379,95 Euro. Der Gutschein wird euch kurz nach der Bestätigung eurer Mail-Adresse automatisch zugeschickt.

Der Sonos Era 100 im Vergleich mit dem Sonos One

Der Sonos Era 100 ist so etwas wie der inoffizielle Nachfolger des erfolgreichen Sonos One. Er kostet zwar mehr, den Preisunterschied egalisiert der neue Sonos Era 100 aber mit einem spürbar verbesserten Klang und vielen neuen Funktionen. Dazu zählt übrigens auch der Standby-Verbrauch, den Sonos ungefähr halbiert hat. Klasse gelöst ist der neue Touch-Regler zum Steuern der Lautstärke.

Ebenfalls spannend: Mit einem kleinen Schalter lassen sich die integrierten Mikrofone komplett abstellen – als Ergänzung zum bekannte Button für die Sprachsteuerung auf der Oberseite. Zudem gibt es einen Bluetooth-Knopf, dank dem der Sonos Era 100 zu einem gewöhnlichen Bluetooth-Lautsprecher wird und auch ohne das heimische WLAN angesprochen werden kann.