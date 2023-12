Sonos kündigt neues Produkt mit altem Teaser an

Was macht die Marketing-Abteilung eines Unternehmens, wenn man kurz vor Weihnachten noch ein kommendes Produkt anteasern möchte, die Content-Abteilung aber schon in den Ferien ist? Richtig: Man verwertet einfach irgendwelche alten Aufnahmen, die sicher noch nie genutzt wurden. So geschehen in dieser Woche bei Sonos.

„Es gibt jede Menge Lärm rund um den nächsten Sonos-Launch“, heißt es in einem Post, der zusammen mit einem kurzen Teaser-Video unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde. Doof nur: Dieser kurze Video-Ausschnitt stammt aus dem Video, mit dem der Sonos Sub Mini im vergangenen Jahr präsentiert wurde. Hier findet ihr das Original.

Was wird Sonos im kommenden Jahr vorstellen?

Aber halten wir mal fest: Sonos wird ein neues Produkt vorstellen, das irgendetwas mit Audio zu tun hat. Eine Neuauflage des Sonos Sub Mini im gleichen Design halten wir für ziemlich ausgeschlossen.

Laut vergangenen Berichten aus der Gerüchteküche stehen sowohl ein Kopfhörer als auch eine TV-Streaming-Box von Sonos hoch im Kurs. Diese beide Geräteklassen soll Sonos jedenfalls im kommenden Jahr in den Blick nehmen.

Was es am Ende sein wird, das werden wir wohl in den kommenden Wochen erfahren. Entweder von Sonos direkt oder – und das ist schon fast eher wahrscheinlich – durch einen Leak im Netz. Letzteres konnte Sonos bei den vergangenen Produkteinführungen jedenfalls nicht verhindern.