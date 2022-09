Sonos Sub Mini: Kleiner Subwoofer jetzt offiziell vorgestellt

Mit einem Subwoofer kann man seinem Sonos-Heimkino-System eine Extra-Portion Bass spendieren – doch mit einem Preis von 849 Euro und vor allem der puren Kraft ist der Sonos Sub insbesondere für kleine bis mittlere Räume vielleicht doch etwas überdimensioniert.

Nachdem es in den vergangenen Wochen schon zahlreiche Spekulationen und auch erste inoffizielle Bilder eines Sonos Sub Mini gab, können wir nun Vollzug melden. Sonos hat den Sub Mini offiziell vorgestellt. Das neue Modell kann ab sofort in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von 499 Euro auf der Hersteller-Webseite vorbestellt werden, die Auslieferung ist für den 6. Oktober geplant.

Perfekt geeignet ist der Sonos Sub Mini für Setups mit den beiden kleineren Soundbars, der Sonos Ray und der Sonos Beam.

Die wichtigsten technischen Daten

Höhe: 305 mm

Durchmesser: 230 mm

Gewicht: 6,35 kg

Sound: Zwei nach innen gerichtete 6-Zoll-Force-Cancelling-Tieftöner

Das sagt Sonos rund um den neuen Sub Mini

Bass ohne Kompromisse: Zwei spezielle Tieftöner und die fortschrittliche Audioverarbeitung sorgen für eine dynamische Wiedergabe der tiefen Frequenzen ohne Scheppern und Klappern – für ein noch intensiveres Erlebnis bei jedem Song und in jeder Szene. Die zwei nach innen gerichteten Force-Cancelling-Tieftöner in dem akustisch versiegelten Gehäuse verhindern Verzerrungen.

Ausgewogener Sound: Die fortschrittliche, digitale Signalverarbeitung optimiert den Bass und sorgt für eine perfekte Wiedergabe der niedrigen Frequenzen, wie man es von einem wesentlich größeren Subwoofer erwarten würde. Wenn der Sub Mini mit anderen Speakern wie Beam (Gen. 2), Ray, One oder One SL gekoppelt wird, übernimmt er die tiefen Frequenzen, wodurch auch Mitten und Höhen detaillierter dargestellt werden und der Sound insgesamt voller und kräftiger klingt.

Ins Sonos System integrierbar: In Verbindung mit der Beam oder Ray macht der Sub Mini jede Szene noch mitreißender und kombiniert mit einem Sonos One sorgt er für unvergessliche Hauspartys.

Rundum eindrucksvolles Design: Der Sub Mini verfügt über ein rundes, platzsparendes Design, das sich perfekt in jedes Zuhause integrieren (oder als Blickfang platzieren) lässt.

Einfache Einrichtung: Der Sub Mini fügt sich mit nur wenigen Klicks über die App in das bestehende Sonos System ein und wird ganz einfach mit weiteren Sonos Speakern kombiniert. So sorgt er für ein perfektes Sounderlebnis für den Filmabend mit Freunden oder die Einweihungsparty. Das Trueplay Tuning erkennt Reflexionen der Wände und Möbel und verbessert das Hörerlebnis, indem es den Sound des Sub Mini dem Raum und seiner Umgebung genau anpasst.