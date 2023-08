Soundcore Space One: Neuer Noise-Cancelling-Kopfhörer von Anker

Bereits in der nächsten Woche startet die Internationale Funkausstellung in Berlin, unter anderem mit einem Stand und einer Pressekonferenz von Anker, auf der vermutlich zahlreiche neue Produkte vorgestellt werden. Ein neues Gadget konnte nicht bis dahin warten: Auf der amerikanischen Webseite der Anker-Marke Soundcore sind bereits Vorbestellungen für einen neuen Over-Ear-Kopfhörer angelaufen.

Der Soundcore Space One wird in einem für Over-Ear-Kopfhörer klassischen Design und in drei verschiedenen Farben zum Preis von 99,99 US-Dollar verfügbar sein, in Deutschland wird sich der Preis wohl auch irgendwo um die 100-Euro-Marke bewegen.

Preislich ist der Soundcore Space One damit unter dem 149,99 Euro teuren Space Q45 angesiedelt, in Sachen Funktionen muss sich der Kopfhörer aber trotzdem nicht verstecken. So verfügt der Space One unter anderem über eine verbesserte Geräuschunterdrückung, bei dem unter anderem auch die Frequenzen verstärkt abgedeckt werden sollen, in der menschliche Stimmen unterwegs sind.

Günstige Over-Ear-Alternative zu Sony oder Bose

Insgesamt soll die Geräuschunterdrückung also besser funktionieren – und das ohne zu Lasten der Akkulaufzeit zu gehen. Diese liegt laut ersten Berichten bei 40 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung und sogar bei 55 Stunden ohne den zusätzlichen Komfort. Und wenn der Akku trotzdem mal leer ist: Bereits fünf Minuten am Ladegerät reichen aus, um weitere vier Stunden Musik hören zu können.

Am Ende kommt es aber vor allem auf den Klang an – und hier hat uns zumindest der bereits erhältliche Q45 nicht enttäuscht. Vom neuen Space One erwarten wir zumindest ähnliche Ergebnisse, womit er eine interessante Alternative zu den „teuren“ Marken wie Sony oder Bose wäre. Letztere wollen ja das neue Top-Modell für weit über 400 Euro auf den Markt bringen…