Anker Soundcore Q45: Die Alternative zu Bose und Sony im Angebot

Gerade unterwegs in Bus, Bahn oder Flugzeug gibt es aus meiner Sicht nichts angenehmeres als Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Die besten Alternativen? Der Bose QuietComfort 45 oder der Sony WH-1000XM5. Beide sind mit Preisen von 240 bzw. 390 Euro aber alles andere als günstig.

Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, der sollte einen Blick auf die Anker Soundcore Q45 werfen. Die Over-Ear-Kopfhörer des bekannten Zubehör-Herstellers sind im Herbst auf den Markt gekommen und jetzt erstmals etwas günstiger erhältlich. Wenn ihr den Gutschein auf der Produktseite aktiviert, zahlt ihr statt 149,99 Euro nur 129,99 Euro (Amazon-Link).

Anker Soundcore Q45 punktet beim Akku

Seine Stärken und seine Expertise spielt Anker an anderer Stelle aus, beispielsweise beim Aufladen und der Akkulaufzeit. In nur fünf Minuten kann der Soundcore Q45 per USB-C so weit aufgeladen werden, dass er vier Stunden Musik liefert. Bose schafft hier innerhalb von 15 Minuten nur drei Stunden. Und mit seinen 50 Stunden (65 Stunden ohne ANC) ist der Soundcore Q45 ein echter Dauerläufer. Er hält damit mehr als doppelt so lange durch, wie sein Konkurrent.

Ebenfalls nicht verstecken muss sich der Soundcore Q45 in Sachen Geräuschunterdrückung. Auch hier verdient sich der Hersteller eine Auszeichnung „ordentlich“. Ja, der QuietComfort 45 mag vielleicht noch den einen oder anderen Hauch mehr weg filtern – aber das merkt man wirklich nur im direkten Vergleich. Wichtig ist, dass die Geräuschunterdrückung beim Soundcore-Kopfhörer vorhanden ist und dass sie funktioniert. Beides bringt der Soundcore Q45 mit.

Klanglich ist der Kopfhörer von Anker etwas hinter Bose und Sony einzuordnen. Die Musik ist nicht ganz sei klar und definiert, der Bass recht präsent. Solltet ihr aber zuvor Kopfhörer im günstigeren Preissegment genutzt haben, dürften euch die Anker Soundcore Q45 klanglich aber bestimmt überzeugen.