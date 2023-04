Die Simpsons Springfield: Gotteszorn-Update mit neuen Missionen und Gegenständen

Von meiner kleinen Die Simpsons Springfield-Sucht habe ich bereits Ende des letzten Jahres berichtet. Auch jetzt noch fesselt mich das Städteaufbau-Spiel mehr oder weniger täglich an mein iPad, um meine Springfield-Bewohner und -Bewohnerinnen auf neue Missionen zu schicken, Gebäude und Dekorationen zu kaufen und Freundschaften zu pflegen.

Wer Die Simpsons Springfield (App Store-Link), das bereits seit Frühjahr 2012 im deutschen App Store geladen werden kann, bisher noch nicht kannte, dem sei erklärt: Durch einen von Homer Simpson verursachten Unfall im Atomkraftwerk von Springfield wurde die gesamte Stadt dem Boden gleichgemacht. Es ist nun an einem selbst, die Stadt wieder komplett neu aufzubauen.

Dazu heißt es, mit den verfügbaren Figuren aus der bekannten TV-Serie Missionen zu erfüllen, dadurch Geld und Erfahrungspunkte einzusammeln, Steuern einzutreiben, und mit den finanziellen Möglichkeiten neue Gebäude, Dekorationen und Charaktere freizuschalten. Von einem kleinen Dorf mit drei Wohnhäusern, einem Kwik-E-Mart Supermarkt und einer kleinen Straße wird so nach und nach eine große Stadt mit Atomkraftwerk, Einkaufsstraßen, einem Krankenhaus, einer Hochbahn und einem Krusty-Vergnügungspark. Der Gestaltung der Stadt sind dabei keine Grenzen gesetzt – man kann sein ganz individuelles Springfield kreieren.

Damit auch langjährige Spieler und Spielerinnen bei der Stange gehalten werden, veröffentlicht das Team von Electronic Arts in regelmäßigen Abständen frische Updates für Die Simpsons Springfield, mit denen es immer wieder neue thematische Spezialmissionen zu absolvieren gibt – oft auch jahreszeitlich orientiert, beispielsweise zu Halloween oder Weihnachten. Mit diesen Aktualisierungen werden auch neue Gebäude, Charaktere und Dekorationen für die Stadt bereitgestellt, die sich über das Sammeln von Spezial-Items freischalten oder auch über die Währung im Spiel, Donuts, erwerben lassen.

Verbotene Früchte, Baum der Erkenntnis und mehr

Passend zur Ostern gibt es nun Version 4.61.0 von Die Simpsons Springfield im deutschen App Store. Das Team von Electronic Arts nimmt augenzwinkernd Bezug auf den religiösen Charakter dieser Zeit und konfrontiert die untreue Springfielder Bevölkerung in den neuen Spezialmissionen mit einer gehörigen Prise Gotteszorn.

„Die nicht so guten Menschen von Springfield haben es zu weit getrieben, und Gott will sie mit einer Prise gutem, alten Zorn in die Schranken weisen. Wie werden die Menschen auf Blitz, Donner und Springflut reagieren? Werden sie ihre Sünden bereuen? Oder das kapitalistische Potenzial des Gotteszorns erkennen? Bestimmt kennst du die Antwort bereits!“

Erfüllt man die Spezialmissionen, gibt es thematisch passende Gebäude wie eine Kirche, Dekorationen wie den Baum der Erkenntnis, oder auch Maskottchen und Outfits für bestehende Charaktere zu ergattern. Die Spezialmissionen können nach dem Update auf Version 4.61.0 direkt begonnen werden und stehen bis zum 16. Mai dieses Jahres zur Verfügung. Die Simpsons Springfield kann kostenlos auf iPhones und iPads aus dem App Store geladen werden und finanziert sich über In-App-Käufe. Der Download ist rund 107 MB groß und erfordert iOS/iPadOS 9.0 oder neuer. Auch meine Freundesliste hält noch Plätze bereit: Fügt also gerne Shkspr80 hinzu oder teilt eure eigenen Nutzernamen in den Kommentaren mit.