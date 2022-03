Sparkassen-App plant großes Update mit vielen Verbesserungen

Wenn es rund um das Banking geht, dürfte die Sparkasse für viele von uns immer noch der erste Ansprechpartner sein. Und selbst wenn nicht: Mit der Sparkassen-App (App Store-Link) kann man auch wunderbar auf seine Konten von anderen Banken zugreifen, selbst wenn man nicht direkt bei der Sparkasse ist.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse angekündigt, seiner App ein neues Design zu verpassen. Jetzt kommt ein wenig Schwung in die Sache, denn die Sparkasse Krefeld hat einen Teaser zur App veröffentlicht. Auch wenn man noch nicht so viel sehen kann, dürfte das Update nicht mehr so lange auf sich warten lassen.

Es soll ein neues Design mit intuitiver Bedienung und Dark Mode geben. Die App soll neu werden, aber doch vertraut. Mehr geben die bisher spärlichen Infos aber leider noch nicht her. Oben auf den Screenshots seht ihr noch die alte Version der App.

Nicht vergessen darf man, dass die Sparkassen-App kostenlos angeboten wird – das macht sie auf jeden Fall sehr attraktiv.