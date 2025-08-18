StepZen: Minimalistischer Schrittzähler für das iPhone aktuell kostenlos sichern

Dass es für die allgemeine Gesundheit von großer Bedeutung ist, jeden Tag ausreichend Schritte zu gehen und sich entsprechend zu bewegen, dürfte mittlerweile bei den meisten Menschen angekommen sein. Dabei kann es auch helfen, ein tägliches Schrittziel festzulegen, beispielsweise 8.000 oder 10.000 Schritte, um sich zu motivieren.

Und auch Schrittzähler-Apps im App Store unterstützen beim Schritte-Tracking, und bieten neben dem aktuellen Tagesfortschritt auch wöchentliche oder monatliche Auswertungen und weitere Statistiken. Aktuell lässt sich der minimalistische, aber ansehnlich gestaltete Schrittzähler StepZen (App Store-Link) für das iPhone komplett kostenlos nutzen. Der Download der App ist grundsätzlich gratis, und für zwei Tage kann der einzige In-App-Kauf von StepZen für die Premium-Version im Wert von 4,99 Euro ebenfalls kostenlos freigeschaltet werden.

Für die Installation von StepZen wird mindestens iOS 17.0 oder neuer auf dem iPhone benötigt, zudem fordert die App kleine 4 MB an freiem Speicherplatz ein. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit, eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht. Die Anfang August dieses Jahres veröffentlichte Anwendung lässt sich in die Premium-Vollversion umwandeln, indem man in den Einstellungen „Unlock PRO“ auswählt und dort den kostenlosen In-App-Kauf tätigt.

StepZen wurde Anfang dieses Monats in den App Store gebracht und sieht sich selbst als übersichtliche und minimalistische Schrittzähler-App für iOS. „Keine Unordnung, keine unnötigen Funktionen – nur eine elegante Möglichkeit, deine täglichen Bewegungen zu verfolgen“, schreibt das Entwicklerteam von MefjuDev aus Wyoming in den USA.

„StepZen wurde für Menschen entwickelt, die aktiv und motiviert bleiben möchten, ohne sich von überladenen Fitness-Apps überwältigen zu lassen. Egal, ob du aus Fitness-, Gesundheits- oder Achtsamkeitsgründen spazieren gehen möchtest, die App ist darauf ausgelegt, die Dinge einfach und fokussiert zu halten.“

Monatliche Auswertungen und Wahl zwischen Hell- und Dunkelmodus

Der Schrittzähler bietet eine Messung von täglichen Schritten, Distanzen und Etagen und ermöglicht es zeitgleich, auch tägliche und wöchentliche Fortschritte einzusehen. Gleichermaßen steht ein Monatskalender mit Balkendiagrammen zur Verfügung, der bis zu sechs Monate in die Vergangenheit reicht. Das Entwicklerteam plant, diesen Zeitraum mit einem der nächsten Updates zu verlängern, so dass sich auch langfristige Entwicklungen vergleichen lassen.

Intelligente Benachrichtigungen ermöglichen es zudem, die Nutzer und Nutzerinnen auf persönliche Ziele hinzuweisen, sobald man diese erreicht hat. In den Einstellungen der App kann das tägliche Schritt-, Distanz- und Etagenziel festgelegt, ebenso wie zwischen einem Hell- und Dunkelmodus gewählt und die Distanz-Einheit – Kilometer oder Meilen – ausgewählt werden. Auch eine Anbindung an Apple Health und Bewegungsdaten aus der Apple Fitness-App stehen zur Verfügung.

Wie lange genau StepZen noch gratis angeboten wird, können auch wir nicht vorhersagen. Laut Entwicklerteam wolle man den In-App-Kauf für die Pro-Version 48 Stunden lang kostenlos anbieten. Mit einem der nächsten Aktualisierungen sollen dann auch weitere Lokalisierungen sowie auch Widgets für das Schrittziel-Tracking Einzug in die App halten.