sträwkcür sella tleips ppA eseiD :oiduA esreveR

Gestern Nachmittag war wieder einer dieser Momente, an denen bei uns im Kinderzimmer kluge Fragen gestellt wurden. „Papa, wie heißt du eigentlich rückwärts?“, fragt mich mein fast 6-Jähriger. „Das ist doch ganz einfach. Naibaf. Aber du darfst gerne Apap zu mir sagen.“ In diesem Moment hätte die Sache geklärt sein können. Aber ich wollte unbedingt wissen, ob mein Sohn mir schon sagen kann, wie „Anna“ rückwärts gesprochen wird.

Irgendwie sind wir dann darauf gekommen, dass man es ja auch mal überprüfen müsste, ob Naibaf rückwärts gesprochen wirklich wieder zu Fabian wird. Bekanntlich gibt es ja für alles eine App, also haben wir direkt mal im App Store geschaut und uns einen der Top-Treffer auf das iPhone geladen: Reverse Audio (App Store-Link).

Der Download der Universal-App ist kostenlos und es gibt keine Einschränkungen rund um die Nutzung. Es wird lediglich ein kleiner Werbebanner am unteren Bildschirmrand eingeblendet, die Funktionalität wird aber nicht beeinträchtigt. Die Werbung kann für faire 1,99 Euro dauerhaft deaktiviert werden. Alternativ kann man einen Werbeclip ansehen und der Banner verschwindet für zwei Stunden.

Reverse Audio kann Aufnahmen einfach mit WhatsApp teilen

Die Nutzung von Reverse Audio ist ganz einfach: Mit dem großen roten Button erstellt man eine Tonaufnahme. Mit dem grünen Button wird sie normal abgespielt, mit dem blauen Button rückwärts. Also haben wir fleißig rückwärts Sachen eingesprochen um sie dann rückwärts abzuspielen. Ein großer Spaß, vor allem wenn man sich dann noch ein wenig mit der Betonung beschäftigt.

Über das Icon mit den drei kleinen Punkten oben rechts können die aufgenommenen Soundfiles auch in einer beliebigen Richtung mit anderen Apps geteilt werden, in WhatsApp kann man die Aufnahme so ganz einfach als Sprachnachricht versenden. Zudem können Aufnahmen aus den Dateien in Reverse Audio importiert werden. Viel mehr kann man mit der App nicht anstellen, aber das ist ja auch gar nicht notwendig.