Streaming-Studie: Das ist der beliebteste Abo-Dienst

Im Juli hatte ich euch schon von den Ergebnissen der Streaming-Studie berichtet, die die Unternehmensberatung Simon Kucher weltweit durchgeführt hat. Nun wartet das Unternehmen mit weiteren Studienergebnissen für Deutschland auf: Der beliebteste Streamingdienst der Deutschen bleibt Netflix, dicht gefolgt von Amazon Prime. WOW und DAZN steht hingegen womöglich eine Kündigungswelle bevor.

„Netflix und Amazon sind die Platzhirsche auf dem deutschen Streaming-Markt“, erklärt Lisa Jäger, Partnerin und Global Head of Technology, Media & Telco bei Simon-Kucher. „Aber: Disney+ ist Netflix und Amazon auf den Fersen. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis liegen die drei bereits gleichauf. Noch spielen Netflix und Amazon in einer anderen Liga, aber in Zukunft könnte Disney+ wichtige Marktanteile abgreifen.“

So entschieden sich immer mehr Nutzerinnen und Nutzer für Disney+, wenn es um das Abo eines zweiten oder dritten Streamingdienstes geht. Disney+ punktet laut Studie unter anderem in den Kategorien „Plattform-Vielfalt“ und „Rabatte für Familien/Paare“.

Netflix sichert sich im User-Voting den Titelgewinn in den Kategorien „Beste Auswahl“ und „Kündigungsflexibilität“, sowie in „Neue Inhalte“, „Nutzer-Freundlichkeit“ und „Automatische Empfehlungen“.

WOW und DAZN schneiden schlecht ab

Negative Bewertungen gibt es hingegen für WOW und DAZN. So halten die befragten User die beiden Dienste für überteuert. Darum überlegen 32 Prozent der Nutzer, DAZN zu kündigen. Für WOW sieht es noch schlechter aus: 46 Prozent der Abonnentinnen und Abonnenten, also beinahe jeder zweite, erwägen ihr Abo zu kündigen. „Auf DAZN und WOW rollt eine mögliche Kündigungswelle zu“, fasst Lisa Jäger zusammen.

Welcher Streaminganbieter ist euer Favorit? Und warum?