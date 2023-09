Apple Arcade: Diese vier neuen Spiele kommen im September

Die 4,99 Euro für Apple Arcade sind aus meiner Sicht gut angelegtes Geld, alternativ ist das Spiele-Abo von Apple auch Teil von Apple One, bei dem ihr zusätzlich Features wie iCloud-Speicher, Apple Music und Apple TV+ erhaltet. Woche für Woche erscheinen neue Spiele – und das ändert sich natürlich auch im September nicht. Diese Spiele könnt ihr in den nächsten Woche erwarten.

8. September: Meine Talking Angela 2

Meine Talking Angela 2 von den Machern von Talking Tom & Friends ist ein virtuelles Haustierspiel, in dem jeder Tag stylish und spannend ist. Man hilft Angela, einer modischen Katze, in ihrem großstädtischen Zuhause aktiv zu bleiben, indem man neue Tanzschritte übt, köstliche Leckereien backt, originelle Musik macht oder Schmuck entwirft. Eine Vielzahl von Minispielen und Rätseln hält euch auf Trab, während ihr eure Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe stellt.

15. September: Japanese Rural Life Adventure

Dieses gemütliche Lebenssimulationsspiel wird in einem wunderschönen und sorgfältig gestalteten Pixel-Art-Stil präsentiert. Während des Wechsels zwischen den vier Jahreszeiten muss man bauen, kochen, fischen, sammeln und erkundet und erlebt Japan. Man entdeckt traditionelle japanische Feste – wie Hatsumōde, Ōmisoka und Tsukimi – bei denen man die Dorfbewohner aus der Umgebung kennenlernt und Freundschaften schließen kann, während man Abenteuer auf dem Land erlebt.

22. September: Junkworld

Fans von Tower Defense-Spielen wie Bloons TD 6 werden Junkworld lieben. Voller waghalsiger Abenteuer, gefährlicher Terrains und dubioser Gefährten übernimmt man in Junkworld das Kommando über den einfallsreichen Scavenger-Clan. Man setzt Türme ein, verwendet Spezialeinheiten und Gadgets und trainiert ganz erstaunliche Helden, um das Chaos postapokalyptischer taktischer Schlachten zu überleben. Mit einer Reihe dynamischer Helden, einer Vielzahl von Türmen, einer Auswahl an kreativen Taktiken und 80 herausfordernden Etappen muss man seinen taktischen Verstand einsetzen, um sein Team zum Sieg zu führen.

29. September: Cypher 007

In diesem Top-Down Stealth-Action-Adventure hilft man Agent 007 bei seiner bisher schwierigsten Mission. Man sammelt Informationen, deckt Geheimnisse auf und setzt Spionagetechniken ein, um fesselnde Level voller Hindernisse, Gegner und Ziele zu überwinden, deren Schwierigkeitsgrad mit dem Spielfortschritt steigt. Man muss Missionen erfüllen, um Blofeld und Spectre ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Man tritt über Bestenlisten gegen andere 007-Agenten auf der ganzen Welt an, um zu beweisen, dass man der beste Spion aller Zeiten ist.

Außerdem zahlreiche Updates geplant

Der September bringt auch zahlreiche Updates für beliebte Spiele auf dem Service, darunter dem kürzlich veröffentlichten Hello Kitty Island Adventure. In diesem Monat feiert Jetpack Joyride 2 außerdem sein einjähriges Jubiläum auf Apple Arcade mit zwei neuen Spielmodi und Mini-Events. WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder, Angry Birds Reloaded und viele mehr werden spannende Updates erhalten. Insgesamt sind mehr als 40 Updates für bereits erschienene Spiele geplant.