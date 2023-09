Meross Matter Plug nur 14,13 Euro, HomeKit-Wassermelder für 24,49 Euro

Die Meross Matter Steckdose ist aktuell zum Bestpreis erhältlich, günstiger konnte man den kleinen Plug noch nicht kaufen. Der Preis ist von 19,99 Euro auf nur 14,13 Euro (Amazon-Link) gefallen, es wird kein Gutschein benötigt.

Wir haben die Meross Matter Steckdose schon in unserem Kurz-Test vorgestellt und der kleine Plug macht genau das was er verspricht. Er kann angeschlossene Geräte an- oder ausschalten und misst zudem den Energieverbrauch. Die Steckdose ist via Matter eingebunden und setzt demnach lediglich einen Matter Hub voraus, zum Beispiel einen HomePod mini 2 oder das Apple TV 4K.

Die Matter Steckdose von Meross ist kompakt und kann auch umgekehrt die Stromproduktion von Photovoltaikanlagen messen. Wenn ihr auf Matter setzt und noch ein paar dumme Geräte smart machen wollt, ist jetzt die beste Gelegenheit.

Angebot Meross Matter Smart Steckdose mit Stromverbrauch, WLAN Steckdose mit Stromzähler... Voraussetzungen für Apple-Benutzer: iOS, iPadOS 16.1 (oder höher), 2,4 GHz sowie einen Hub für die gewählte Plattform, wie Apple TV 4K (2. oder 3....

Voraussetzungen für Android-Nutzer: Die Tuya App auf Android unterstützt zur Zeit keine Matter. Android 8.1 oder höher, 2,4 GHz sowie einen Hub...

Meross HomeKit-Wassermelder mit 30 Prozent Rabatt

Statt 34,99 Euro zahlt ihr für den Wassermelder mit HomeKit derzeit nur 24,49 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den 30 Prozent Coupon auf der Produktseite aktiviert – auch hier handelt es sich um den bisher günstigsten Preis.

Der Wassermelder wird mit einer Knopfzelle betrieben, die bis zu 18 Monate hält. Den 7,2 x 4,2 Zentimeter kleinen Sensor könnt ihr frei platzieren. Wird Wasser erkannt, schickt HomeKit eine entsprechende Meldung raus, zudem springt der integrierte 60 db laute Alarm an. Der Sensor erkennt Wasser ab einer Höhe von 0,5 Millimeter. Mit HomeKit kann man natürlich auch Automationen schalten, wenn ein Wasserleck erkannt wird.