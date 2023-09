UPDF: Umfangreicher PDF-Editor für das iPad bis zu 63 Prozent günstiger

Anzeige. Den PDF-Editor UPDF haben wir euch schon genauer vorgestellt, damals haben wir uns vorwiegend um die Mac-App gekümmert. Zum anstehenden Start von iPadOS 17 wollen wir uns UPDF im Vergleich zu den Standardfunktionen von iPadOS genauer ansehen. Ganz so umfangreich wie auf dem Desktop ist UPDF (App Store-Link) mobil nicht, für unterwegs sind aber die wichtigsten Funktionen mit dabei.

PDF-Dokumente mit iPadOS 17 bearbeiten

Mit iPadOS 17 wird man auf dem iPad grundlegende PDF-Features nutzen können. Ihr könnt PDF-Dateien öffnen oder auch ein gescanntes Bild in ein PDF umwandeln. Mit einfachen Werkzeugen lässt sich Text markieren, Formen hinzufügen oder Unterschriften einbetten. Ein Formular kann auf dem Display ausgefüllt werden, zudem lässt sich ein Dokumente auch schnell per E-Mail teilen.

UPDF bietet mehr PDF-Funktionen

Für die einfache Bearbeitung sind die Bordmittel von iPadOS sicherlich ausreichend, möchte man allerdings PDF-Dokumente weiterführend bearbeiten oder ein neues PDF-Dokument erstellen, wird ein echter PDF-Editor benötigt. Und hier kommt UPDF ins Spiel, das ich seit unserer ersten Vorstellung weiterhin aktiv im Einsatz habe.

Auf dem großen iPad-Display macht die Bearbeitung mehr Spaß als auf dem iPhone. Ihr könnt neue Dokumente anlegen und mit einer leeren Seite starten. Des Weiteren lassen sich auch bestehende PDF-Dateien bearbeiten, ihr könnt Texte, Bilder und Links anpassen, Texte entfernen oder neu schreiben. Mit UPDF AI könnt ihr sogar bestehende Texte automatisch zusammenfassen.

Zusätzliche Funktionen gibt es zum Beschriften von PDFs, unter anderem gibt es zahlreiche Stempel, Aufkleber und mehr. Die Seiten eines Dokument lassen sich natürlich sortieren und anordnen, ebenso könnt ihr PDF-Seiten extrahieren, Dokumente aufteilen oder Seiten komplett löschen. Besonders praktisch ist die Tatsache, dass die Dateien auch in andere Formate exportiert werden können. Wird ein bestimmtes Dateiformat benötigt, kann man die Dokumente auch als Word, Excel, Powerpoint, HTML, CSV, als reines Textdokument oder auch als Bild exportieren.

Während sich Formulare auf dem iPad auch mit Bordmitteln ausfüllen lassen, kann man mit UPDF neue ausfüllbare Formulare erstellen. Besonders sensitive Inhalte können auch mit einem Passwort geschützt werden, zudem können PDF-Dokumente nicht nur per E-Mail geteilt werden, sondern auch über einen Link in der Cloud.

Einfache Bedienung, gute Ergebnisse

UPDF lässt sich auf dem iPad sehr gut bedienen, die entsprechenden Werkzeuge findet man am Rand. Mit wenigen Klicks gelangt man zum Ziel, wer einen Apple Pencil einsetzt, kann noch präziser arbeiten, allerdings ist die Bedienung per Finger ebenfalls gut. UPDF bietet viele Funktionen, die iPadOS von Haus aus nicht bietet, die bearbeiteten PDFs lassen sich in diverse Formate exportieren und zudem lässt sich UPDF mit einer Lizenz auf iPhone, iPad, Mac, Windows und Android nutzen.

