Tado verkauft neue Hardware bis zu 60 Prozent günstiger

Solltet ihr eure klassischen Heizkörper-Thermostate für den anstehenden Winter in Rente schicken wollen, dann ist Tado heute mit den passenden Angeboten zur Stelle. Die erst vor wenigen Monaten an den Start gebrachte Tado X Hardware gibt es jetzt im Rahmen der Prime Deal Days massiv reduziert. Zum Teil sind Ersparnisse von 60 Prozent gegenüber dem Listenpreis drin.

Die wichtigste Info direkt vorweg: Wenn ihr die „alte“ V3-Hardware von Tado im Einsatz habt, könnt ihr das bestehende System leider nicht einfach um neue Tado X Thermostate ergänzen. Entweder alt oder neu, so lautet das Motto. Ein Punkt, den wir auch in unserem Testbericht kritisiert haben. Ansonsten machen die neuen Thermostate eine sehr gute Figur, was die technische Ausstattung und Bedienung angeht. Für Neueinsteiger sind sie also wirklich sehr interessant.

Starter-Set mit zwei Thermostaten für nur 99,99 Euro

Wenn ihr direkt loslegen wollt, dann ist das Starter-Set für euch wie gemacht. Normalerweise hat es einen stolzen Preis von 249,99 Euro, jetzt zahlt ihr nur 99,99 Euro (Amazon-Link). Neben zwei Tado X Heizkörper-Thermostaten ist auch die Tado X Bridge mit im Lieferumfang enthalten. Diese stellt eine Verbindung via Matter over Thread zu den Thermostaten her. Das ist praktisch, wenn ihr noch keinen Thread Border Router wie einen HomePod mini im Einsatz habt.

tado° Smartes Heizkörperthermostat X – Starter Kit mit Bridge X,... SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X Starter Kit von tado°, dem Experten für smartes Heizen, sparen User im Schnitt...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast alle Heizkörperventile, wobei die robuste...

Auch einzelne Thermostate sind günstiger erhältlich

Falls ihr keine Tado X Bridge benötigt, bekommt ihr auch einzelne Thermostate im Angebot. Leider gibt es hier aber keinen weiteren Preisvorteil, denn ein einzelnes Thermostat kostet 49,99 Euro und für ein 3er-Pack bezahlt ihr 149,99 Euro. Das hätte Tado durchaus noch ein bisschen attraktiver gestalten können, wobei die Rabatte natürlich dennoch gegeben sind. Bei den beiden Sets spart ihr 45 bis 50 Prozent gegenüber dem Listenpreis.

Ärgerlich ist die Sache aus meiner Sicht nur, wenn ihr euch in den vergangenen Wochen zum vollen Preis für ein Tado X Set entschieden habt. Für den aktuellen Kurs ist die neue Hardware durchaus eine Empfehlung, beachtet aber eben auch die Hinweise aus unserem Testbericht.

tado Smartes Heizkörperthermostat X, Heizungssteuerung per App und Smart Speaker... SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X von tado°, dem Experten für smartes Heizen, sparen User im Schnitt 22 % Energie...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast alle Heizkörperventile, wobei die robuste...