Sky Q im Test: Fußball, Sport, Netflix, DAZN und Co. unter einem Dach

Wer noch einen alten Sky-Receiver im Einsatz hat, nutzt auch noch die altbackene Benutzeroberfläche. Mir persönlich hat das Navigieren und Suchen der Sender nicht viel Spaß bereitet. Mit Sky Q hat man aber alles umgekrempelt und bietet zeitgleich den Sky Q-Receiver an. Ich habe Sky Q seit mehreren Monaten im Einsatz und möchte gerne meine Erfahrungen teilen. Sky hat mir dafür Sky Q kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ich habe einen Sky Q-Receiver mit Kabelanschluss im Einsatz. Neben den beiden Ports Cable In und Cable Out gibt es zudem Ethernet, SPDIF, HDMI, USB, Power und Reset. Die Installation ist simpel. Nachdem das Empfangskabel eingesteckt ist verbinde ich den Receiver per HDMI mit dem Fernseher. Netzteil ebenfalls anschließen und es kann losgehen.

Die Einrichtung muss einmalig vorgenommen werden. Die Eingabe von Kundennummer, Passwort und WLAN muss man glücklicherweise nur einmal machen. Über die Fernbedienung macht das nämlich keinen Spaß. Hier gibt es eine vertikal scrollbare Leiste mit Buchstaben und Zahlen. Über T9, das Nokia 3310 lässt grüßen, kann man Eingaben ebenfalls umständlich tätigen.

Sky Q: Neue Benutzeroberfläche lässt sich gut bedienen

Das neue Menü und die Bedienung sind wirklich gut. Sky setzt hier auf helle und blaue Farben. Der Startbildschirm zeigt oben links eine kleine Live-Vorschau des Startsenders an, zudem findet ihr auf der linken Seite das Menü mit verschiedenen Kategorien. Im Inhaltsbereich gibt es Tipps, ihr könnt angefangene Filme und Serien fortsetzen und auf weitere Inhalte zugreifen.

Der TV-Guide ist übersichtlich gestaltet und zeigt das aktuelle und kommende Programm an. Zudem könnt ihr auf eure Aufnahmen zugreifen oder direkt in die Bereiche Serien, Filme, Sport, Sky Store, Kids, Dokus und mehr springen. Wer nach bestimmten Inhalten sucht, kann die Suche über die entsprechende Taste auf der Fernbedienung öffnen oder nutzt die Sprachsuche (mit Sky Q-Sprachfernbedienung). Ich nutze die Sprachsuche wirklich selten, allerdings funktioniert sie oftmals zuverlässig.

Beachten sollte man ebenfalls, das die Zurück-Taste fast immer der „Pfeil-nach-links“ ist. Die Taste, die Zurück suggeriert, bringt euch meistens zum Livebild. Wenn das einmal klar ist, kommt man mit der Bedienung aber zurecht. Zusätzlich gibt es auf der Fernbedienung Tasten für die Lautstärke, Programmwahl, Ton aus, Info, Aufnehmen und vier farbliche Wahltasten.

Integration von Apps ist gut gelöst

Die Auswahl ist zwar noch überschaubar, aber mit Sky Q kann man auch auf Mediatheken, Streaming-Dienste und weitere Inhalte zugreifen. Im Bereich der Mediatheken gibt es aktuell ARD, ZDF und Arte. Als Streaming-Dienste stehen der Sky Store, Netflix, DAZN, Spotify, und 18+ Blue Movie zur Verfügung. Im Bereich Unterhaltung gibt es YouTube, RedBull TV, Motorvision.TV, Vevo und eine Wetter-App. Das Angebot kann und wird man weiter ausbauen.

Für die kostenpflichtigen Streaming-Dienste ist natürlich ein entsprechendes Abo notwendig. Auch hier muss man sich einmal einloggen und kann dann auf alle Inhalte zugreifen. Hier bietet Sky auch entsprechende Pakete an, die den Zugriff auf Netflix schon enthalten. Im Test laufen Netflix, DAZN und Spotify super, hier gibt es kaum Unterschiede zur Original-App.

UHD-Inhalte werden immer mehr

Ihr habt einen Fernseher, der auch die Ultra-HD-Auflösung unterstützt? Dann findet ihr bei Sky zahlreiche Inhalte, die in 4K wiedergegeben werden. Bevor ihr diese abspielt, solltet ihr aber in den Tiefen des Menüs prüfen, ob die UHD-Auflösung (3840×2160 Pixel) aktiviert ist. Folgt diesem Pfad: Mein Sky Q > Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton > Bildschirmauflösung.

Während ich die neue Benutzeroberfläche wirklich mag, sind die Einstellungen sehr verschachtelt. Da man hier normalerweise nur ab und zu was justieren muss, ist das in Ordnung. Im Bereich „Mein Sky Q“ habt ihr zudem Zugriff auf eure Daten, Abrechnungen, Geräte und PINs.

Einige Bereiche sind aber nicht über den Sky Q-Receiver erreichbar, hier wird auf die Mein Sky-App verwiesen. Dort könnt ihr sehr schnell und einfach eure Daten verwalten, PINs ändern oder eure Geräte verwalten.

Doch zurück zu den Inhalten: Die UHD-Filme konnte ich nur über den Home-Bildschirm erreichen. Hier gibt es eine einfache Liste, allerdings keine vernünftige Übersicht. Aktuell mit dabei: Ma – sieht alles, Alita: Battle Angel, Genom, Shazam!, The Amazing Spider-Man und vieles mehr. Ebenso gibt es 4K-Inhalte bei Netflix und bei Sportübertragungen.

Schon im November letzten Jahres hat Sky angekündigt noch mehr UHD-Inhalte mit aufzunehmen. Über YouTube sind angepasste Inhalte ebenfalls abspielbar, Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern drei zusätzliche lineare TV-Sender in UHD empfangen: UHD1, Travelxp 4K sowie RTL UHD.

Sky Q: Fußball- und Sport-Highlights

Viele von euch bringen Sky sicherlich mit der Bundesliga und Champions League in Verbindung. Wie wir wissen, hat Sky die Rechte an der Champions League ab 2021 verloren. Die Rechte für die 1. und 2. Bundesliga werden demnächst vergeben. Aktuell könnt ihr aber alle Spiele der 2. Bundesliga sehen, viele aus der Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Ebenso gibt es Bundesliga-Highlights auf Abruf.

Doch Sky bietet noch mehr als nur Fußball. Wer das Sport-Paket gebucht hat, kann auch alle 63 Trainings, alle 21 Qualifyings und alle 21 Rennen der Formel 1 sehen (bis 2020 garantiert). Tennis-Fans sehen Wimbledon live und exklusiv, alle Matches der ATP Finals und des ATP Cup sowie die komplette ATP Masters 1000er-Serie und die meisten Turniere der ATP Masters 500er. Zudem werden die größten Golfturniere übertragen: Alle Turniere der European Tour sowie der Ryder Cup live und exklusiv, ebenso alle Turniere der PGA Tour. Weiterhin git es alle 306 Spiele der Handball-Bundesliga und alle deutschen Spiele der Velux EHF Champions League.

Jugendschutz ist praktisch, aber abschaltbar

Wir haben schon vor ein paar Tagen auf die Umstellung aufmerksam gemacht. Auch bei Sky Q kann man die Jugendschutz-Einstellungen individuell anpassen. Optional kann man die PIN-Abfrage auch komplett deaktivieren.

Ein paar Dinge vermisse ich

Mir persönlich fehlt eine Merkliste oder Watchlist. Möchte man zum Beispiel einen Film markieren und später anschauen, gibt es dafür keine Möglichkeit. Das Stöbern im neuen Menü macht Spaß, eine Favoriten-Funktion wäre dennoch wünschenswert. Ab und zu finde ich die Menüführung zu verschachtelt, auch die Fernbedienung, allen voran der Zurück- und Pfeil-nach-links-Knopf sind nicht konsequent umgesetzt, da man immer mal wieder andere Aktionen ausführt.

Sky Q Mini als praktische Ergänzung

Wer einen zweiten Fernseher im gleichen Haushalt ebenfalls mit Sky kompatibel machen möchte, kann auf den kleineren Sky Q Mini-Receiver zurückgreifen. Wer ein Apple TV nutzt, kann auch die Sky Q-App optional installieren.

Der kleine Receiver bietet fast die gleichen Funktionen wie der große Bruder. Hier ist man unabhängig von einem Sat- oder Kabelanschluss und verbindet die Box mit dem Internet. Einloggen müsst ihr euch mit euren Kundendaten, danach gibt es Zugriff auf alle Inhalte. Bei Sport-Liveübertragungen gibt es eine Verzögerung, die ja auch schon von Sky Ticket bekannt ist. Tor-Alarm-Apps besser deaktivieren.

Unterschiede zwischen Sky Q und Sky Q Mini

Hier möchte ich noch anmerken: Beim großen Receiver leuchtet im Standby immer das blaue Sky Q-Logo, ist er aktiv wird ein weiß-leuchtender Sky-Schriftzug angezeigt. Beim Sky Q Mini gibt es nur eine kleine LED. Nichts davon kann abgeschaltet werden. Des Weiteren sind Aufnahmen immer nur auf dem jeweiligen Gerät verfügbar, diese werden nicht synchronisiert. Im Standby ist der große Receiver hörbar, es handelt sich um ein ganz leises Rauschen. Die Mini-Box hört man nicht, da keine Festplatte verbaut ist. Demnach kann der Sky Q Mini auch keine Sendungen aufnehmen.

Was kostet Sky Q Mini?

Die Sky Q Mini Box ist ein Leihgerät, das Du während Deiner Zeit bei Sky mietfrei nutzen kannst. Deswegen musst Du es nach Ende Deines Abos zurückgeben. Einmalig zahlst Du nur eine Gerätepauschale in Höhe von 49 Euro und 19 Euro Aktivierungsgebühr, zuzüglich 12,90 Euro Logistikpauschale.

Mein Fazit zu Sky Q

Es geht voran. Ich bin mit Sky Q zufrieden. Hier und da gibt es sicherlich noch Verbesserungsbedarf, aber insgesamt läuft Sky Q rund. Die Auswahl an Filmen und Serien wächst stetig, ist aber noch nicht mit Prime Video oder Netflix vergleichbar. Die neue Oberfläche ist deutlich besser zu bedienen. Für Sportfans bleibt abzuwarten welche Übertragungsrechte an Sky gehen.

Wie teuer ist Sky Q?

Sky Q ist für Neukunden immer inklusive. Aktuell spart ihr euch sogar die Aktivierungsgebühr und Versandkosten (sonst 71,90 Euro). Die Pakete Cinema und Entertainment Plus gibt es ab 27,49 Euro pro Monat, Sport und Bundesliga für 24,99 Euro/Monat oder das Komplettpaket für 49,99 Euro pro Monat. Hier geht es zur Übersicht.

Ihr habt noch ungeklärte Fragen? In den Kommentaren versuche ich diese zu klären.