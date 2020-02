HomeKit Router: So werdet ihr Verbindungen einschränken können

Es wird vermutlich nicht mehr lange dauern, bis die WLAN-Router Eero, Eero Pro und Linksys Velop das angekündigte Software-Update erhalten und dann auch mit HomeKit kompatibel sind. Bisher haben sich die Hersteller zurückgehalten, was den genauen Funktionsumfang angeht. In einem Support-Dokument, das am 11. Februar veröffentlicht wurde, erklärt Apple nun einige Details.

So wird unter anderem die Einrichtung erklärt. Nachdem man das Software-Update für die Router installiert hat, wird man diese über die App des Herstellers zu HomeKit hinzufügen können. Nachdem die Einrichtung in der Home-App abgeschlossen ist, kann man HomeKit-Zubehör mit der sicheren Verbindung über den Router hinzufügen.

Das gilt natürlich nur für HomeKit-Geräte, die über WLAN mit dem System verbunden sind. Beim bekannten Hersteller Eve Systems aus München ist das beispielsweise nur der Light Strip. Bei Koogeek fallen mir auf Anhieb Steckdose und Steckdosenleiste ein. Etwas ärgerlich: Sind die Geräte bereits vor dem Update des Routers mit HomeKit verbunden, muss man sie löschen, zurücksetzen und neu hinzufügen.

Danach wird man jedem Gerät eine der folgenden drei Einstellungen zuordnen können:

Auf Home beschränken: Am sichersten. Das Zubehör kann nur über ihre Apple-Geräte mit HomeKit interagieren. Das Zubehör stellt keine Verbindung zum Internet oder zu lokalen Geräten her, so dass Dienste von Drittanbietern, wie zum Beispiel Firmware-Aktualisierungen, blockiert werden können.

Automatisch: Standardmäßige Sicherheit. Ihr Zubehör kann mit HomeKit und den vom Hersteller empfohlenen Verbindungen kommunizieren.

Keine Beschränkung: Am wenigsten sicher. Diese Einstellung umgeht den sicheren Router und ermöglicht es ihrem Zubehör, mit jedem Gerät in ihrem Netzwerk oder Internet-basierten Dienst zu interagieren.

Abschließend die Frage an euch: Ist ein solcher Funktionsumfang für euch so interessant, dass ihr euch einen HomeKit-Router zulegen würdet? Was sollte HomeKit in Verbindung mit einem Router noch leisten können?