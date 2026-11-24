Mehr als drei Jahren am Start, bekommt Threads schon „sehr bald“ eine iPad-App. Das berichtet Christopher Clare, Designleiter der Plattform. Genauer gesagt erläutert Clare: „Das stand bei vielen von euch ganz oben auf der Wunschliste. Vielen Dank an das Team, das dies möglich gemacht hat.“

Zunächst Version 1, dann der Feinschliff

Interessant ist auch, wie das Team vorgeht. Laut Clare lag der Schwerpunkt zunächst darauf, überhaupt eine erste Fassung auf den Weg zu bringen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Zum Start dürfte nicht alles perfekt sein, denn an weiteren Anpassungen und Optimierungen wird weiterhin gearbeitet.

Einen konkreten Termin nannte Meta bislang nicht. Außer dem vagen „sehr bald“ gibt es keine weiteren Details zum Veröffentlichungsdatum.

Verglichen mit Instagram ein Blitzstart

So lang das Warten für manche gewesen sein mag, im Konzernvergleich geht es sogar ziemlich flott. Threads brauchte etwas mehr als drei Jahre bis zur iPad-Version. Instagram hingegen ließ sich damit fast 15 Jahre Zeit, ehe die App auch auf dem Tablet von Apple landete. Gemessen daran kann man bei Threads fast schon von einem Sprint sprechen.