Tier-Fahrzeuge bekommen einen neuen Namen

Es hatte sich bereits Anfang des Jahres angekündigt, nun geht es in die heiße Phase. Tier (App Store-Link), ein großer Leih-Anbieter für E-Scooter und E-Fahrräder, wird aus unserem Alltag verschwinden. Bereits im Januar hatte man bekannt gegeben, eine gemeinsame Sache mit Dott zu machen. Damals war aber noch keine Rede davon, dass eine Marke vom Markt verschwinden wird.

„Der Europameister der geteilten Mikromobilität wird in den kommenden Wochen alle Tier-Fahrzeuge mit dem Dott-Logo versehen und die Nutzer werden auf die Dott-App umgeleitet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch den Zusammenschluss sollen die Nutzerinnen und Nutzer zukünftig über 250.000 elektrische Roller und E-Bikes in 427 Städten in Europa und dem Mittleren Osten in einer einzelnen App zugreifen können.

Ganz rund läuft die Umstellung noch nicht

In der Tier-App ist bereits ein FAQ mit allen Informationen zum Wechsel zu Dott (App Store-Link) hinterlegt, bislang allerdings nur in englischer Sprache. Insgesamt finde ich die Sache noch etwas unübersichtlich, denn angeblich soll man ab sofort keine Tier-Fahrzeuge mehr in der Tier-App nutzen können. Zudem weist man darauf hin, dass Guthaben und Pässe nicht in die Dott-App übertragen werden können. Aktuell funktioniert die Tier-App inklusive der Anmietung bei mir aber noch wie gewohnt. Falls ihr noch Guthaben übrig habt, solltet ihr es aber wohl lieber schnell verbrauchen.

In der Dott-App sind währenddessen noch keine Scooter oder Fahrräder zu finden, zumindest nicht in deutschen Städten. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden oder Frankreich und auch in Großbritannien ist das Dott-Netzwerk aber schon recht gut ausgebaut. Vermutlich wird sich hier in den kommenden Wochen noch einiges tun.

Ob sich bei den Preisen etwas tut? Tier und Dott geben an, dass die Fahrpreise vor allem von örtlichen Gegebenheiten abhängig sind. „Mit vereinten Kräften arbeiten wir jedoch daran, Ihnen noch bessere Angebote als bisher zu machen“, heißt es. Da sind wir auf jeden Fall gespannt…

