Grid Legends erscheint dieses Jahr für iPhone und iPad

Es ist ein knapp Jahr her, seit ich ziemlich viel Zeit im Büro in Grid Legends gesteckt habe. Damals ist das Spiel auf dem Mac erschienen und auf meinem MacBook Pro mit M1 Pro Chip ist es richtig gut gelaufen. Zusammen mit einem PlayStation Controller bin ich etliche Rennen im Karriere-Modus gefahren. Die Grafik für Mac-Verhältnisse konnte sich dabei durchaus sehen lassen.

Nun hat der Publisher Feral Interactive angekündigt, dass es die Deluxe-Version von Grid Legends auch in den App Store schaffen wird. Ihr könnt euch den 14,99 Euro teuren Download sogar schon vormerken, müsst aber voraussichtlich noch bis zum 17. Dezember Geduld haben. Dann soll der Titel offiziell erscheinen und ihr könnt Gas geben.

Einen Blick solltet ihr vorher aber auf die unterstützen Geräte werfen. Mindestens erforderlich sind:

Das „normale“ iPad und auch das iPad mini zählen momentan nicht zur Liste der unterstützten Geräte, aber hier kann sich ja durchaus noch etwas tun. Gegen Ende des Monats soll Apple ja bekanntlich neue Geräte vorstellen. Diese sollten dann auch Grid Legends unterstützen.

Von leistungsstarken Straßen-GTs bis hin zu Trucks und Open-Wheel-Autos können die Spieler ihre Fahrkünste auf unterschiedlichste Weise testen. Ein umfangreicher Karrieremodus fordert die Spieler heraus, in den Rängen aufzusteigen, oder sie können die Disziplin, den Ort und die Bedingungen für ihre eigenen Events im umfangreich anpassbaren Race Creator-Modus festlegen.

Der Live-Action-Story-Modus, Driven to Glory, zieht die Spieler in die GRID World Series und stellt die erbitterten Rivalitäten und spektakulären Duelle auf der Strecke in den Mittelpunkt. Unabhängig von der Spielweise gibt der ausgeklügelte Fotomodus jedem Spieler die Möglichkeit, sensationelle Bilder seiner Renn-Highlights von Strecken auf der ganzen Welt einzufangen.