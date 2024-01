TikTok: Soziales Netzwerk testet Produkt-Identifizierung in Videos

TikTok Shop-Links könnten bald viel häufiger in der Social-Media-App zu finden sein: Wie Bloomberg aktuell berichtet, testet das Unternehmen eine neue Funktion, die automatisch Produkte in den Videos der Plattform identifiziert und dann einen Link zu „Finde ähnliche Artikel im TikTok Shop“ anbietet.

Auch Business Insider hat bereits im November des letzten Jahres einen Test der gleichen Funktion entdeckt. TikTok bestätigte zuvor, dass es das Feature mit einer kleinen Anzahl von Usern in den USA und Großbritannien testete. Einem User, der einen Produktlink zu seinem Video hinzugefügt hatte, wurde nicht mitgeteilt, dass dieser zur Werbung für TikTok Shop verwendet werden würde.

Die neuesten Berichte über die experimentelle Funktion kommen ein paar Monate nach dem Start des TikTok Shops in den USA, der es Content Creators unter anderem ermöglicht, Links zu Produkten in ihren Videos hinzuzufügen. Derzeit müssen Influencer und Marken laut Bloomberg von TikTok genehmigt werden, um Produkte in Videos zu markieren, aber die neue Funktion hat das Potenzial, Produktlinks auf alle Videos auszuweiten. Dies würde eine große Erweiterung der E-Commerce-Funktionen von TikTok darstellen, da die Plattform im Jahr 2024 einen Umsatz von 17,5 Milliarden US-Dollar in den USA anstrebt.

Auch Pinterest und Google Lens mit Shopping-Optionen

Dieser Fall wäre nicht das erste Mal, dass Unternehmen versuchen, Produkte automatisch zu identifizieren und Links zum Kauf anzubieten. Die konkurrierende Social-Media-Plattform Pinterest verfügt beispielsweise über eine Einkaufsempfehlungs-Funktion, die User auffordert, bei bestimmten Beiträgen „ähnliche Produkte anzusehen“. Einkaufsmöglichkeiten wurden auch als wichtiger Anwendungsfall für Google Lens und die neuere Circle to Search-Funktion von Google angepriesen – beide helfen Menschen, Objekte wie Modeaccessoires zu identifizieren und bieten Links zum Kauf an.

Bloomberg merkt an, dass TikTok noch etwas an der Genauigkeit seines neuen Tools arbeiten muss, da es bei einem Video einer Frau, die Steine poliert, einen Goldring und falsche Fingernägel angezeigt hat. Die Video-Plattform TikTok kann unter anderem über die mobile App (App Store-Link) genutzt werden: Letztere ist kostenlos im deutschen App Store verfügbar und lässt sich ab iOS/iPadOS 11.0 oder neuer installieren.