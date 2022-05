Tim Cook: Von TIME als einer der 100 einflussreichsten Menschen 2022 gelistet

Apples CEO Tim Cook ist erneut eine besondere Ehre zuteil geworden: Der Geschäftsführer ist in der „100 Most Influencial People“-Liste des renommierten TIME Magazins gelistet. Tim Cook erscheint dabei in der Kategorie „Titans“. TIME erstellt in jedem Jahr eine Liste der 100 einflussreichsten Menschen aus Bereichen wie Business, Musik, Sport, Politik und Schauspiel.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tim Cook in der TIME-Liste auftaucht, auch im letzten Jahr fand sich der Apple-CEO dort wieder. In diesem Jahr wird Cook in der Rubrik „Titans“ geführt, zudem gibt es noch Kategorien wie „Artists“, „Innovators“, „Leaders“, „Icons“ und „Pioneers“. Mit jedem Eintrag in der TIME-Liste geht auch ein kleiner Profiltext einher, der im Fall von Tim Cook in diesem Jahr von Laurene Powell Jobs verfasst wurde. Sie lobt seine Leidenschaft und Disziplin als Apple-Chef.

„Apple ist das Lebenswerk von Tim Cook, und in diesem Werk zeigt Tim sein ganzes Können. Tim hat bei der Führung eines der größten Unternehmen der Welt mehr Spannbreite bewiesen als jeder andere CEO der Gegenwart. Da die Produkte und Strategien von Apple den Charakter des heutigen Lebens beeinflussen, erfordert Tims Aufgabe nicht nur geschäftliche, sondern auch philosophische Weisheit. Es ist fast unvorstellbar, unter welch hohem Druck Apple steht, wenn es darum geht, die Entwicklung des Unternehmens mit äußerster Präzision voranzutreiben und die Verantwortung für die Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft zu übernehmen. Doch Tim tut dies mit Mitgefühl und Disziplin und wendet sich der Natur zu, um seinen Geist wieder aufzutanken. Im Sommer kann man ihn beim Wandern in unseren Nationalparks antreffen, wo er sich von der majestätischen Schönheit der Berge berieseln lässt. Nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze des Unternehmens ist Tim nicht nur einer der weltweit am meisten bewunderten CEOs, sondern auch ein Beispiel für moralische Führung, technologischen Einfallsreichtum, Umweltbewusstsein und Humanität. Um eine berühmte Rede von Theodore Roosevelt zu paraphrasieren: Tim strebt tapfer, wagt viel und setzt sich für eine große Sache ein.“

Zu den weiteren Persönlichkeiten in der 100 Most Influencial People 2022-Liste des TIME Magazins gehören in diesem Jahr unter anderem auch Oprah Winfrey, Zoë Kravitz, Andrew Garfield, Christine Lagarde, Mary J. Blige, Wolodymyr Selenskyj, Peng Shuai und mehr. Die gesamte Liste kann auf der Website vom TIME Magazin eingesehen werden.

Foto: Apple.