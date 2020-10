Toniebox: Neue App veröffentlicht & 4-für-3-Aktion bei Saturn

Solltet ihr kleine Kinder haben, ist euch mit absoluter Sicherheit auch schon die Toniebox über den Weg gelaufen. Von unserem knapp zwei Jahre alten Sohn ist der Lautsprecher aktuell ein bisschen abgemeldet, das wird sich aber ganz sicher wieder ändern.

Falls ihr eine Toniebox im Einsatz habt, lohnt sich aktuell ein Blick in den App Store. Die bisherige Tonies-App wird in Rente geschickt, stattdessen ist mit „meinetonies“ (App Store-Link) eine neue iPhone-App gestartet. Warum es kein Update gab, sondern eine neue App, das kann ich euch leider nicht sagen.

Sehr wohl mitteilen kann ich euch allerdings, dass es in der neuen Tonies-App auch zahlreiche neue Funktionen gibt. So habt ihr beispielsweise nicht nur einen Überblick über alle mit der Toniebox verbundenen Figuren, sondern könnt den Tonies auch neue Geschichten aus der Audiothek zuweisen. Direkt kaufen kann man neue Hörspiele in der App allerdings nicht – wobei das sicherlich den Restriktionen seitens Apple geschuldet ist.

Ebenfalls wieder mit an Board ist der Rekorder, mit dem man eigene Geschichten aufnehmen und auf einen Kreativ-Tonie laden kann. Fertige Audio-Dateien, beispielsweise aus der iCloud, können leider über die App nicht importiert werden. Außerdem kann man mit der neuen App Einstellungen an der Toniebox vornehmen und Mitglieder zur Verwaltung hinzufügen.

Sparen bei Saturn: Vier Tonies kaufen, drei bezahlen

Falls ihr für die Toniebox noch ein paar neue Figuren braucht, sie eignen sich ja auch wunderbar als Geschenk, solltet ihr mal bei Saturn vorbeischauen. Dort läuft aktuell eine 4-für-3-Aktion, bei der ihr euch aus über 200 Figuren vier Tonies aussuchen könnt, aber nur drei bezahlen müsst. Der Rabatt wird automatisch im letzten Bestellschritt abgezogen.