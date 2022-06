TwelveSouth HiRise 3: Puristischer Ladeständer für iPhone, Watch und AirPods

Der TwelveSouth HiRise 3 ist neu und fungiert als Ladeständer für iPhone, Apple Watch und AirPods. Das Design ist sehr minimalistisch ausgefallen, was mir durchaus gefällt. HiRise 3 wird in Schwarz und Weiß verfügbar gemacht und kostet 99,99 US-Dollar. Zur Verfügbarkeit in Deutschland gibt es aktuell noch keine Informationen.

Das iPhone wird per MagSafe gehalten und mit maximal 10 Watt aufgeladen, eine Schnellladung mit echtem 15 Watt MagSafe gibt es hier also nicht. Im Standfuß lassen sich die AirPods ablegen und mit 5 Watt aufladen – hier kann man auch andere Geräte laden, zum Beispiel ein weiteres Smartphone. Die Apple Watch wird hinter dem iPhone abgelegt und mit maximal 3 Watt eher langsam geladen. Die Station selbst wird über USB-C mit dem Strom verbunden, ein Netzteil mit mindestens 20 Watt muss selbst gestellt werden.

HiRise 3 ist 16,5 x 12,3 x 8,5 Zentimeter groß und 300 Gramm schwer. Sobald sich an der Verfügbarkeit etwas ändert, werden wir euch erneut informieren.