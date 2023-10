UPDF: 10 nützliche Funktionen für PDF-Dokumente

Anzeige. Seitdem ich UPDF erstmals ausprobiert habe, ist das Programm weiterhin meine Standard-PDF-App. Das Tool ist sehr modern, einfach in der Handhabung, funktionsreich und für alle Plattformen verfügbar. Auch ChatGPT ist via UPDF AI verfügbar und kann die Recherche erleichtern oder PDF-Dokumente analysieren und zusammenfassen.

10 Funktionen in UPDF vorgestellt

PDF-Dateien bearbeiten

Mit zahlreichen Funktionen können die PDF-Dokumente bearbeitet werden. Und das funktioniert mit wenigen Klicks und schnellen Handgriffen. UPDF fungiert nicht nur als PDF-Reader, sondern ermöglicht auch das Annotieren und Kommentieren. Texte könnt ihr mit einem Highlighter markieren und farblich hervorheben, zudem könnt ihr auch den Text auswählen, löschen, ändern und neuen hinzufügen. Natürlich lassen sich auch Fotos einfügen, um den Text besser zu visualisieren, auch können Links in den Text integriert werden. Wird Text im Dokument markiert, öffnet sich automatisch ein Kontextmenü, über das man Änderungen schnell vornehmen kann. Wichtige Textfunktionen wie die Darstellung in Fett oder Kursiv können so angewandt werden, hier kann man aber auch Tastaturkürzel nutzen.

PDF in Word/Excel/PPT umwandeln

Wenn ein anderes Format angefordert wird, kann UPDF das PDF-Dokument auch in ein anderes Format umwandeln, zum Beispiel in Word, Excel, Powerpoint, CSV, RFT, Text, Bild, XML und HTML. Beim Export werden alle Einstellungen und Änderungen beibehalten, die Darstellung ist akkurat und der Export schnell.

Texterkennung mit AI

Nicht immer liegt ein PDF-Dokument vor. Texte auf Bildern können mit der leistungsstarken OCR-Erkennung aber in editierbaren Text umgewandelt werden. Die Texterkennung wird von AI angetrieben und macht Text im Handumdrehen nutzbar.

Presenter Modus

Möchte man ein PDF-Dokument präsentieren, kann man die Dia-Show dafür nutzen. In diesem Modus steht auch ein digitaler Laserpointer zur Verfügung, mit dem man ganz einfach auf bestimmte Bereiche hinweisen kann. Ebenso könnt ihr einen digitalen Stift nutzen und Anmerkungen während der Präsentation machen. Alle Änderungen im Presenter Modus werden nicht in das Original-Dokument übernommen und dienen nur der Visualisierung während der Präsentation.

PDF-Dokument per Link teilen

Wer sein Dokument im Team oder anderweitig verbreiten möchte, kann ganz einfach einen Link teilen. Im entsprechenden Menü könnt ihr E-Mail Adressen angeben, eine Notiz anfügen, die Ablaufzeit bestimmen und zusätzlich einstellen, ob nur der Lesen-Modus aktiv sein soll. Optional lässt sich der Link auch manuell kopieren und auf andere Wege teilen, zum Beispiel via Slack, Teams, Messenger und mehr. Das Teilen geht schnell und einfach, ihr müsst also keine Umwege mehr gehen, in dem ihr das Dokument exportiert, manuell per Mail sendet oder zusätzlich in die eigene Cloud laden müsst.

PDF mit einem Passwort schützen

Sensible Dokumente mit wichtigen Daten, die nicht von jedem eingesehen werden sollen, lassen sich mit einem Passwort schützen. Dabei könnt ihr selbst wählen, welche Aktionen für das Dokument zulässig oder eben nicht zulässig sind. So könnt ihr Änderungen unterbinden, die Kopierfunktion deaktivieren oder Kommentare abschalten. Ja, einige Funktionen lassen sich über Umwege aushebeln. Der wichtigste Aspekt ist hier wohl der Passwortschutz.

UPDF AI

Mit dem smarten Assistenten könnt ihr euch das komplette Dokument übersetzten lassen, unter anderem werden die Sprachen Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Koreanisch unterstützt. Die Ausgabe erfolgt als reinen Text und nicht als neues PDF-Dokument. Wer sich Hilfe beim Schreiben von Texten holen möchte, kann sich mittels Künstlicher Intelligenz auch ganze Texte vorgeben lassen. Dazu müsst ihr einfach eine spezifische Anfrage stellen und schon tippt der Assistent für euch los. Die Texte sind nicht immer perfekt, als grober Leitfaden aber durchaus brauchbar. Die Texte können danach natürlich von Hand editiert und erweitert werden. Ansonsten könnt ihr den Chatbot Fragen stellen, sei es zum aktuellen Wetter, zum Spielstand bei Sportereignissen, technische Fragen, Umrechnungen und vieles mehr. Die AI hat für fast alles eine Antwort parat. So kann man beim Schreiben von Dokumenten offene Fragen sofort klären oder sein Wissen schnell und einfach erweitern.

PDF-Dokumente komprimieren

Einfache PDF-Dateien mit wenig Seiten sind oftmals relativ klein in der Dateigröße. PDFs mit zahlreichen Seiten, vielen Bildern, Tabellen, Grafiken und mehr können sehr schnell sehr groß werden. Solche Dateien lassen sich schlechter versenden und mit UPDF könnt ihr eure PDF komprimieren, ohne viel Qualität zu verlieren. Zur Auswahl stehen insgesamt vier Qualitätsstufen, je niedriger man geht, desto kleiner wird das Dokument. Letztendlich könnt ihr euch das fertige Dokument ansehen und dann entscheiden, ob die Qualität für eure Zwecke ausreicht.

PDF Dokumente und Seiten organisieren

Besonders große Dokumente mit vielen Seiten können unübersichtlich sein. In der Übersicht bei UPDF können viele Seiten in einer Übersicht dargestellt werden, zudem lassen sich diese mit einfachen Handgriffen sortieren, neu anordnen oder auch komplett löschen.

Cloud-Speicher mit 20 GB

Wer sich für UPDF entscheidet, bekommt als Privatperson 20 GB Cloud-Speicher mit dabei, wobei die maximale Dateigröße bei 2 GB liegt. Für Unternehmen gibt es sogar 200 GB Speicherplatz. In der UPDF Cloud lassen sich Dokumente sicher ablegen.

UPDF ist für Mac, Windows, iOS und Android erhältlich

Die hier genannten Funktionen beziehen sich alle auf die Desktop-Version. In den mobilen Applikationen gibt es ebenfalls zahlreiche Funktionen, allerdings nicht alle. Für unterwegs und den schnellen Zugriff sind auch die Apps für iPhone, iPad und Android funktional, die Bearbeitung macht am Desktop aber mehr Spaß, da man hier mit Maus und Tastatur doch einfacher arbeiten kann.

