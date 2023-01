Valiant Hearts – Coming Home: Release am 31. Januar über Netflix Games

Als Valiant Hearts: The Great War im Jahr 2014 auch unsere Apple-Geräte erreichte, war Kollege Freddy so begeistert, dass er eine ganze Bahnfahrt nach Berlin mit dem Abenteuer-Game verbrachte. Valiant Hearts, wohl eher ein Abenteuer durch die Geschichte als ein klassisches Spiel, basiert auf Briefen aus dem 1. Weltkrieg. Erzählt wird die Geschichte von vier verschiedenen Charakteren, dessen Schicksale miteinander verwoben sind. Es handelte sich um eine Mischung aus Erkundung, Action und Rätseln, die wirklich Laune machte.

Mittlerweile ist Valiant Hearts: The Great War nicht mehr im deutschen App Store verfügbar. Allerdings steht mit Valiant Hearts: Coming Home schon der Nachfolger des beliebten Adventures im 2D-Comic-Stil in den Startlöchern. Am 31. Januar, also in genau einer Woche, soll es soweit sein und der zweite Teil des Spiels im App Store erscheinen. Das Release wird über Netflix Games erfolgen: Wer also ein aktives Netflix-Abo besitzt, wird den Titel kostenlos aus dem App Store laden und spielen können.

Eindringliche Schicksale aus dem Ersten Weltkrieg

Bereits im September des letzten Jahres hatte Ubisoft während eines Events eine Partnerschaft mit Netflix Games angekündigt, über die man drei exklusive Spiele für Mobilgeräte veröffentlichen will. Neben einem Assassin’s Creed- und Mighty Quest-Game gehört auch das Valiant Hearts-Sequel zu den Spielen. Erstmals hat man im vergangenen Monat auch einen Trailer zu Valiant Hearts: Coming Home veröffentlicht, und nun steht auch das Veröffentlichungsdatum fest.

Valiant Hearts: Coming Home verfolgt im Jahr 1917 erneut die Geschichten mehrerer Personen, die auf ihre eigene Art und Weise in den Ersten Weltkrieg involviert sind. So gibt es den Soldaten James, der für sein Land kämpft und sich den Harlem Hellfighters anschließt, um seinen älteren Bruder Freddy wiederzusehen. Der deutsche Taucher Ernst hingegen gerät ins Kreuzfeuer des Krieges, und der britische Flieger George hält aus seinem Flugzeug heraus das Chaos am Boden in Fotografien fest. Die Figur Anna hingegen hilft aufopferungsvoll vom Krieg Verwundeten. Sie alle suchen einen Weg zurück nach Hause.

Wer weitere Eindrücke des neuen Valiant Hearts: Coming Home bekommen möchte, sollte sich abschließend den von Ubisoft veröffentlichten eindringlichen Trailer bei YouTube ansehen. Sobald das Spiel im App Store erschienen ist, werden wir euch natürlich nochmals gesondert informieren.